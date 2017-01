La mitad de las pymes bajaron al menos un 30% los precios para sortear la crisis

No corren buenos tiempos para las pymes y los autónomos, pese a que aumenta la creación de empresas y sociedades mercantiles, según los datos del Registro Mercantil y de la Tesorería de la Seguridad Social en Alicante, y también el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Casi la mitad de todos los negocios se han visto obligados a bajar sus precios durante el último lustro de severa crisis económica en la provincia. El presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, y el secretario de la Federación de Autónomos (FAES), Diego Menor, coinciden en señalar que el dato, producto de una encuesta de la escuela de negocios alicantina Level UP, «demuestra la dura realidad de la adaptación, en el caso de los que no se han quedado por el camino durante la recesión».

La realidad sigue siendo muy dura para la pequeña empresa, el autónomo y el emprendedor que lanza su idea y se constituye como negocio. La mitad de las pymes y autónomos de la provincia admite haber rebajados sus precios en la crisis al menos en un 30%. En concreto, hay un 6% de los encuestados que admite que ha cedido hasta un 50% de la facturación para hacer más atractivo su producto o servicio. Y en un 40% de los casos, el grueso de los encuestados, asegura haber bajado las tarifas un 30%, una rebaja que, se mire por donde se mire, resta competitividad a cualquier negocio de cualquier sector de actividad económica.

La encuesta 'La influencia de la crisis en pymes y autónomos' la ha realizado (vía internet y de forma presencial) la escuela de negocios Level UP entre un total de 154 pequeñas empresas y autónomos. El 60% de las empresas consultadas son de Alicante y su provincia y la mayoría se han formado durante este período en gestión empresarial. Un dato muy elocuente que se extrae de la encuesta es que la bajada de precios afecta a todas las empresas y autónomos por igual, independientemente de su sector, ubicación y antigüedad, explica el fundador de Level UP, Carlos Delgado.

REACCIONES Cristóbal Navarro

Presidente de Cepyme



«La encuesta refleja una buena parte de la realidad del mercado de pymes, una caída del 50% en precios refleja la dura realidad».

«Reducir precios del producto o servicio es la decisión más común a la que recurren las pymes y autónomos cuando se ven en dificultades económicas, pero ese descenso en las tarifas es un arma de doble filo, porque se hace a costa de los márgenes de beneficio y, a medio plazo, puede ahogar financieramente a los negocios, que finalmente se ven obligados a pedir créditos y pólizas, e incluso a bajar la persiana y cerrar».

Pero no solo la bajada de precios ha sido clave para seguir adelante con el negocio. Casi tres cuartas partes de pymes y autónomos alicantinos aseguran haber acometido cambios importantes hasta en tres y cuatro áreas como gestión y medición empresarial, guiones y técnicas de ventas y reorientación estratégica, así como en el producto y el servicio ofertado.

«Los estudios demuestran que no es en sí mismo el producto o servicio lo que determina el éxito de una empresa», explica Carlos Delgado, para quien hay muchos ejemplos de empresas líderes en su sector cuyo producto o servicio es de menor calidad que otros, pero aun así son los más vendidos. «Esto es así porque el negocio es el que genera resultados, no el producto en sí mismo, es decir, la forma de vender, la gestión del equipo, la correcta elección del cliente y la capacidad para cerrar una determinada venta», añade Delgado.

Una segunda parte de la encuesta revela que el 80% de pymes y autónomos alicantinos creen que la crisis de los últimos años les ha servido para mejorar, en contra de lo que inicialmente pudiera parecer. Apenas el 5% de los negocios no extraen ninguna conclusión de signo positivo de la situación de grave recesión. Ahora bien, la mitad de los encuestados aseguran que se han visto obligados a mejorar sus capacidades empresariales y que se han hecho más fuertes mental y emocionalmente.

La escuela Level UP llega a la conclusión de que este periodo ha servido para potenciar las habilidades del negociante y el empresario, lejos de caer en el pesimismo y abatimiento general. A la hora de analizar lo que impide crecer a las micropymes y autónomos, el motivo más expuesto, tras la falta de capacitación empresarial, es el de la saturación del mercado, competencia desleal y guerra de precios, más acusada durante la crisis.

El presidente de Cepyme cree que «una bajada de hasta el 50% refleja la dura realidad de la pyme para adaptarse a la nueva situación, aunque en muchos casos han muerto». Considera, no obstante, que «el grado de exigencia de los mercados sigue marcando un nivel de agresividad que dificulta la creación de empleo».