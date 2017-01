Bonig, satisfecha con el modelo de doble vuelta en la limitación de mandatos

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, está "satisfecha" con el modelo de doble vuelta para elegir al líder nacional del PP y a sus presidentes regionales y provinciales, según ha asegurado el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

Sobre este modelo de elección, que se aprobará en el próximo congreso de febrero del PP, Martínez-Maíllo ha defendido la doble vuelta propuesta por la dirección -primero votarán a los candidatos todos los afiliados inscritos y después lo harán los compromisarios-.

A su juicio, tanto la presidenta del PP madrileño, Cristina Cifuentes, como la de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, que habían reclamado el sistema de primarias, están "satisfechas" con este modelo de doble vuelta.

"Si alguien quiere ir más allá e imitar el modelo que otros partidos hacen mal y que ya reniegan de él, se debatirá y los compromisarios tendrán la última palabra", ha añadido.

Del mismo modo, ha asegurado hoy, en declaraciones a RNE, que su partido cumplirá el acuerdo firmado con Ciudadanos sobre la limitación de dos mandatos del jefe del Gobierno, pero no se aplicará de forma retroactiva.

Martínez-Maíllo ha apuntado que reducir por ley los mandatos es una cuestión que genera dudas entre algunos expertos jurídicos, pero ha expresado la disposición del PP a respetar el pacto que permitió la investidura de Rajoy.

"El PP tiene la intención de cumplir los acuerdos que pacta y que firma, entre ellos, este acuerdo con Ciudadanos de 150 puntos. Pero todos somos conscientes de que las leyes no tienen carácter retroactivo y que si se hace en una reforma futura una limitación de los mandatos, lo cumpliremos, pero sin carácter retroactivo", ha asegurado Martínez-Maíllo.

El vicesecretario del PP ha dicho desconocer cuántos años más pretende estar Rajoy al frente de la Moncloa -"Dios dirá, como él dijo"-, pero ha expresado el apoyo del partido a su continuidad.

"¿Qué partido prescinde de lo mejor que tiene? Entiendo que el PSOE haya prescindido de Pedro Sánchez porque el 'no por el no' no daba más de sí", ha comparado.