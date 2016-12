Oltra: «El Gobierno quiere competir con el Consell por la atención a refugiados»

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado hoy que "las instituciones deben colaborar y cooperar" en la integración de los refugiados y ha lamentado, por ello, que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana "se empeña en competir" con el Consell por este asunto.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha criticado "el nivel de información" que ha ofrecido a la Generalitat la Delegación del Gobierno, que, ha lamentado, "envió un 'mail' (correo electrónico) después de avisar a los medios de comunicación sobre la llegada de estas personas refugiadas".

Así lo ha manifestado Oltra a preguntas de los periodistas sobre la llegada a la Comunitat Valenciana de 30 refugiados en la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana para presentar la nueva Red de Oficinas para las Personas Migradas (Pangea).

Asimismo, ha recordado que en otras ocasiones ha dirigido "varios ruegos" al delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, para que avise a la Conselleria "con antelación" de la llegada de personas refugiadas.

En este sentido, Oltra ha destacado la necesidad de la Generalitat de conocer "con qué recursos se puede contar, si hay niños que hay que escolarizar o a qué poblaciones van para movilizar el sistema educativo y el sanitario" los refugiados que llegan, y ha añadido que "de momento, se enteran antes los medios de comunicación que el Gobierno valenciano".

"Las instituciones han de colaborar y cooperar, no competir, pero la Delegación del Gobierno se empeña en competir con el Gobierno valenciano", ha lamentado.

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que el Gobierno haya permitido, aunque tarde, esta llegada, y ha asegurado que está todo preparado para acogerlos.

"Lo he visto esta mañana y me he alegrado de que el Gobierno español acepte que vengan una serie de refugiados. Sé que vienen a Valencia pero no he tenido tiempo de hablar con mi compañero Roberto Jaramillo, pero ya lo tenía previsto", ha asegurado en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente de Les Corts.

Según ha explicado, se había dotado de presupuesto a tres ONG para que trabajaran para la posible llegada de refugiados y, según Ribó, "no habrá ningún problema".

El alcalde ha asegurado que esperaba que "llegaran antes" y ha calificado de "ridículo" que de los 17.000 refugiados que debe acoger España no hayan llegado ni mil, aunque ha asegurado que se alegra "de que empiece a llegar alguno".