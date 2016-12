El mandato marco, otro obstáculo para RTVV

El documento base de la nueva RTVV será un nuevo obstáculo en las negociaciones de los diferentes partidos para reabrir Canal 9. La razón, este mandato marco contempla que los medios de comunicación públicos tendrán que «promover el espacio comunicativo propio del ámbito lingüístico», un punto que han criticado duramente tanto el PP como Ciudadanos por su relación directa con temas tan sensibles como la unidad de la lengua o los 'Països Catalans'.

El informe elaborado por el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) es para los populares un documento «claramente sectario» que se aleja de su objetivo. El diputado Jorge Bellver arremetió contra las «obsesiones» del Consell por garantizar la unidad de la lengua y subrayó que aunque no concretan el ámbito lingüístico del que hablan en el informe, todos son conscientes de que es el catalán. Pero este punto no fue el único apartado polémico. Bellver defendió que no tiene sentido que el marco que vaya a regular a la nueva RTVV haya sido elaborado por ellos mismos. Además también criticó que no se haga ninguna mención a los extrabajadores de Canal 9. Por todo ello negó que este mandato marco pueda ser considerado un «documento de trabajo» y avanzó que desde el PP no lo apoyaran. Como alternativa presentarán un nuevo documento.

Desde Ciudadanos tampoco gustó nada el punto que hace referencia al ámbito lingüístico. El diputado Antonio Subiela aseguró que pedirán la retirada del mismo, aunque se desmarcó del PP al considerar el documento como una base con el que empezar a trabajar. Pese a ello criticó duramente &ldquola improvisación y las prisas del tripartito para reabrir RTVV&rdquo y consideró &ldquouna chapuza más&rdquo que se elija al director de la CVMC antes de que se apruebe el mandato marco.

Por su parte la diputada socialista Rosa Peris consideró el informe «un buen documento de partida» y apostó por mejorar algunos puntos del mismo. Una posición que fue compartida por Fran Ferri, síndic de Compromís, que recalcó la necesidad de medios de comunicación «en valenciano, independientes del poder político». Antonio Montiel, portavoz de Podemos en Les Corts, sí que detallo algunas mejoras, que a su juicio, se deberán incorporar al mandato marco. Entre ellas destacó la propuesta de que el presidente de la CVMC elabore un informe anual, un código deontológico y garantías para la independencia de los profesionales. Iniciativas que se traducirán en enmiendas que tendrán que ser presentadas antes del día 10, fecha límite para proponer modificaciones u otros textos alternativos.