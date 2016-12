Puig anuncia un programa para que jóvenes regresen del «exilio laboral»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado la puesta en marcha a principios del año 2017 de un nuevo programa para frenar "la fuga de cerebros" y conseguir que los jóvenes valencianos que se han marchado al extranjero a trabajar --lo que ha denominado "exilio laboral"-- puedan regresar a la Comunitat. El plan contará con una dotación de 40 millones de euros.

Así lo ha avanzado el jefe del Consell en una entrevista concedida a la Cadena SER y que recoge Europa Press en la que ha hecho balance del año que ahora acaba y ha adelantado algunos nuevos proyectos.

En este sentido, Puig ha destacado un nuevo programa de al Generalitat que va a apostar por "recuperar el talento". Así, bajo el lema 'Gent. Generació Talent', la iniciativa emprenderá acciones encaminadas a que "jóvenes que están en el exilio laboral puedan volver a la Comunitat Valenciana e implementar un mayor refuerzo de la adaptación tecnológica para la transformación del modelo productivo tan importante para los valencianos".

En este punto, ha aseverado que el programa contará con unos 40 millones de euros procedentes, fundamentalmente, de fondos europeos.

El 'president' ha puesto a estos jóvenes que se han visto obligados a emigrar como ejemplo del trabajo que aún "queda por hacer". "No estamos aquí para hacer autobombo", ha remarcado Puig, aunque ha recordado algunos de los avances conseguidos por su ejecutivo, entre los que ha citado las 50.000 personas que han encontrado trabajo, los mayores que ya no tiene que hacer frente al copago o las más de 800.000 personas que no podían seguir sus tratamientos y que ahora sí lo hacen.

"La acción del gobierno ha ayudado a muchas personas a que mejores su vida pero estamos muy lejos aún de donde debemos llegar", ha advertido el jefe del Consell, que se ha referido aquí al problema de casi el 20 por ciento de desempleo o a los trabajadores que perciben un salario "absolutamente por debajo de lo que tiene que aspirar una sociedad".