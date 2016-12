El Consell choca contra el muro del sector hotelero en el primer 'match' por la ecotasa

El Consell ha perdido su primer 'match' serio para imponer la tasa turística a los huéspedes de la planta hotelera de la Comunitat, entre cincuenta céntimos y 1,5 euros por habitación y día. El primer revés firme que se llevan los máximos responsables de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat, su titular Vicent Soler y la secretaria autonómica Clara Ferrando, tuvo lugar a última hora del martes en Valencia. No obstante, el sector hotelero no ha cerrado la puerta definitivamente «a seguir dialogando» y deja entrever que asumiría el nuevo impuesto si también se implanta en el sector de alquiler de apartamentos turísticos, que suponen el 75% del negocio vacacional (tanto el reglado como el sumergido), frente a solo el 25% de la planta hotelera, «el que sí contribuye de verdad», afirman desde Hosbec.

LAS CLAVES Sí de expertos. La comisión de expertos del Consell para la reforma del sistema tributario ve bien la aplicación de la ecotasa. No de la Diputación. La Diputación se opone y Rajoy calificó la tasa de «disparate» en su visita, el pasado mes de abril, a Alicante. Tesorería. 30 millones son un balón de oxígeno para las magras cuentas de la Generalitat, pendiente de nueva financiación y del FLA.

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico se limitó a última hora del martes a informar de que su titular Vicent Soler y la secretaria autonómica Clara Ferrando (la primera responsable política que abrió el debate sobre la tasa turística en Les Corts, hace ahora un año) se habían reunido con el presidente de Hosbec, Antoni Mayor, y con la secretaria general de la más importante patronal hotelera de la Comunitat, Nuria Montes. Añadía que el Consell apostaría por invertir en municipios turísticos como Benidorm y en la lucha contra la economía sumergida, en alusión directa al alquiler no reglado de apartamentos turísticas (sin inscribir en el registro oficial de la Agencia Valenciana de Turisme de la Generalitat).

Este diario ha sabido, sin embargo, que más allá de hablar de la promoción de la marca Costa Blanca o Benidorm o de la inversión en espacios públicos y privados para mejorar la seguridad, la movilidad y la limpieza ante el turista, la controvertida tasa turística ocupó un hueco notable de la agenda oficial.

Soler y Ferrando se expresaron en términos muy similares a como lo hicieron el pasado mes en Alicante, donde presentaron el proyecto de Presupuestos de la Generalitat. Es decir, no descartaron la ecotasa a partir del año 2018 y aconsejaron a los hoteleros a aceptarla como vía para revertir una ayuda finalista en mejorar las infraestructuras y espacios urbanos vinculados al turismo. «Puede ser muy enriquecedora de la política turística», vino a insistir el también profesor de Economía Financiera de la UV, si bien apeló de nuevo al «consenso total» en el sector hotelero previo a su implantación. Es decir, no habrá «nada de nada» si no hay acuerdo pleno en el sector.

Desde Hosbec, sus representantes le trasladaron a Soler y Montes que «no es justo ni adecuado» que, si como mantienen los promotores de la Comunitat Valenciana, a través de las patronales Provia y Feprova, el 75% de la actividad turística y vacacional se concentra en el alojamiento de viviendas y apartamentos y sólo el 25% en la planta hotelera, que «además es todo alojamiento reglado», se tenga que asumir en exclusiva ese canon. «El hotelero es el único sector que contribuye de forma permanente con la Hacienda pública y no es normal que, encima, tenga que soportar este nuevo impuesto», explican fuentes de Hosbec presentes en la cita, que dejan entrever, no obstante, que no se «cierran definitivamente las negociaciones y al diálogo», si bien éstas se vinculan directamente a la implantación del canon también en el arrendamiento de apartamentos turísticos. «La amenaza real para las cuentas públicas viene de alojamiento ilegal y es ahí donde está la gran bolsa de fraude y de recaudación», añaden desde Hosbec. Esa economía sumergida en el alquiler sin tributar de apartamentos y pisos en Benidorm y otros destinos turísticos, como réplica a la ecotasa, planeó durante todo el encuentro. De hecho, la Conselleria cierra su nota oficial afirmando que «en la reunión, el conseller Soler informó también a Hosbec de la batalla que está llevando a cabo el Consell contra la economía sumergida en el sector. Desde que llegamos al Gobierno de la Generalitat, estamos luchando contra la economía sumergida en el sector turístico, lo que supone una gran competencia desleal, como es el caso de los alojamientos turísticos ilegales», añade Hacienda.

Cataluña y Baleares

El Gobierno valenciano no ha arrojado, ni mucho menos, la toalla en la polémica implementación de la ecotasa o tasa turística, totalmente establecida y normalizada en Cataluña y en las Islas Baleares, como destacó Vicent Soler hace unos días en Alicante. Aunque esta nueva figura tributaria, que reportaría unos ingresos anuales mínimos de 30 millones de euros a la Comunitat Valenciana (por los 30 millones de pernoctaciones anuales), no se introducirá el próximo año, al no estar contemplada ni en la Ley de Presupuestos aprobada ayer ni en la de Acompañamiento, sí podría hacerlo el siguiente. Esa es la intención clara de la Conselleria de Hacienda, cuyo director general de Tributos, Eduardo Roca, presente en esa rueda de prensa en Alicante junto a Soler y Ferrando, ya tiene elaborado incluso un informe preliminar, como ya anticipó este diario en enero. Desde Hacienda insisten en pedir «tranquilidad» a Hosbec y a todo el sector hotelero de la Comunitat pero sin renunciar a «madurar» esta iniciativa. Soler está dejando claro en los últimos meses, pese a la calculada ambigüedad del president Ximo Puig y de su lugarteniente en Turismo, Francesc Colomer, que una «potencia turística como es la Comunitat tiene necesidad de generar recursos».