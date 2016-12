Coepa insiste en pedir el cambio de presidente de Cierval para colaborar

El presidente de Coepa, Francisco Gómez, insistió ayer, seis días después, en reclamar un cambio de personas, en alusión al presidente José Vicente González y al secretario general Javier López Mora, en la patronal autonómica Cierval, que presentó el lunes preconcurso de acreedores al no poder hacer frente a la deuda de 2 millones. Gómez, que se ausentó ayer de la asamblea general ordinaria en la que se aprobaron las cuentas del año 2015 de Cierval, considera que González «busca un culpable en Coepa para salvarse él y su desastrosa gestión».

El máximo dirigente empresarial de la Comunitat volvió a cargar contra la patronal alicantina Coepa, que dejó de pagar en cuotas durante varios años casi medio millón de euros. Tras aprobarse el convenio de acreedores de la confederación alicantina, Cierval perdonó el 95% de esa deuda y salvó el primer gran 'match' para salir de su atolladero financiero. González criticó de nuevo a Coepa, aunque lo hizo de manera mucho más sutil. «Cualquier de las tres organizaciones puede también proponer otro plan, pero un plan concreto, desarrollado y viable, no generalidades no viables económicamente, es decir, se necesitan voces, no ecos», añadió González, antes de remachar con que «estoy dispuesto todo, pero a hablar del sol y de las estrellitas no».

Gómez no asistió a la cita. Argumentó, a preguntas de este diario, trabajo en su empresa y un compromiso con las empresas solidarias, en alusión a un acto que se celebró en Neumáticos Soledad y en el que Gómez se implicó hace años junto a Juan Perán, de Pikolinos, entre otros industriales. Sí estuvieron el secretario general, José Ramón Lillo, y el tesorero Antonio Galvañ.

«No nos podemos permitir que, tras caer las cajas y Canal 9, lo haga también Cierval»

Gómez aclara que no tiene nada personal contra González, pero sí contra su gestión

Gómez vincula cualquier colaboración con Cierval, como reclama González, con su salida y la del secretario general, «porque hay que cambiar de talante y de personas y esa renovación puede venir muy bien en la negociación para salvar el concurso de acreedores». «La gestión en Cierval no está siendo transparente y menos después de que Coepa salvara el trámite del concurso, lo que González no se esperaba, pues su plan era fusionar Cierval con CEV; pero se le desmontó el chiringuito», añade Gómez, el cual insiste en que «Coepa no es responsable de 2 millones de deuda de la patronal autonómica y otros 1,5 millones de pérdidas». Gómez pone como ejemplo, además, la dimisión de su antecesor, Moisés Jiménez, tras presentar preconcurso de acreedores en Coepa y de modo voluntario para mejorar las negociaciones con los distintos acreedores. Gómez también está molesto con la perseverancia del jefe de Cierval para culpar a Coepa de la falta de acuerdo en la reforma estatutaria, la baza de González para evitar el concurso de acreedores. «No tengo nada personal contra José Vicente, pero sí desde el punto de vista de su gestión y de su talante y debe marcharse lo antes posible», sentencia Gómez, quien insiste en que Cierval debe reducir su estructura y los sueldos que sigue pagando en estos momentos a su plantilla, que no se ha reducido en los últimos años pese a la petición desde Alicante.

González pidió ayer ante la asamblea general (a la que sí acudieron el presidente de la CEC de Castellón, Néstor Pascual, y otros seis miembros, y 58 por parte de la CEV que preside Salvador Navarro, también presente) que las tres confederaciones colaboren para el plan de viabilidad que saque a la patronal autonómica del preconcursol. «Si no conseguimos salir reforzados, todos de esta situación, será malo, muy malo, para todos y para algunos, letal», dijo. En su intervención, dijo que «no nos podemos permitir en la Comunitat Valenciana que después de caer nuestras instituciones bancarias y Canal 9 ahora también caiga nuestra patronal autonómica». Y aseguró que hace tres años propuso a las provinciales evitar duplicidades y reducir gastos, en contra de lo expuesto por el jefe de Coepa, Paco Gómez.