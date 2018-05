Montessori British School, la educación más personalizada de Murcia 00:24 El respeto, la independencia, la libertad responsable y la autodisciplina en un ambiente rico intelectualmente, con el inglés como lengua principal, personal nativo y en un entorno natural precioso EFQ Viernes, 4 mayo 2018, 21:03

Montessori British School Murcia es el único colegio británico que aplica la pedagogía Montessori en la región de Murcia, con la autorización del British Council y de la Consejería de Educación, siguiendo los principios de la Asociación Montessori Internacional y del UK National Curriculum. Nuestra lengua principal es el inglés y contamos con personal nativo.

La Asociación sin ánimo de lucro que impulsa el colegio tiene otros proyectos, como formación de adultos (colaborando con el programa Living Montessori), asesoría a guarderías, colaboración con Unicef, varias publicaciones sobre Montessori y un variado programa de extraescolares, talleres y campamentos (como el Summercamp con inmersión en inglés).

Al comenzar el curso 2017/18, debido a discrepancias en la gestión, dos de los socios salieron de la Junta Directiva y en ese momento el proyecto se dividió. Un pequeño grupo de familias y trabajadores decidimos seguir apoyando el colegio, reafirmando nuestro compromiso de poner al niño en el centro de nuestras decisiones, haciendo siempre lo mejor para él, y protegiéndolo de cualquier amenaza activa o pasiva. Y desde entonces somos el colegio más pequeño de Murcia, con un número reducido de alumnos que nos permite conocerlos y adaptarnos a sus necesidades perfectamente en un ambiente familiar, en el que vamos creciendo.

En MBSM cultivamos el respeto, la independencia, la libertad responsable y la autodisciplina en un ambiente rico intelectualmente y en un entorno natural precioso. Evitamos patologizar o etiquetar las diferentes formas de aprender de los niños, sus temperamentos y ritmos, respetándolos y atendiéndolos con todos los medios a nuestro alcance. Mediante la formación de padres y la del personal trabajamos para desarrollar una cultura escolar que proteja a la infancia.

Montessori es una actitud completa, no un mero sistema o una técnica. Fue concebido por la Doctora Maria Montessori, que descubrió que el ser humano aprende por sí mismo aquello para lo que está preparado: no es necesario enseñarle nada (de hecho, al intentar enseñar sin tener en cuenta sus ritmos personales, lo que hacemos es obstaculizar su aprendizaje). Nuestro deber de adultos es guiarles, ayudarles a aprender por sí mismos, y a que les guste para el resto de su vida.

Se estima que el 80% de los oficios en el medio plazo no existen aún, y que muchos de los actuales van a desaparecer. ¿Cómo asegurarnos de que nuestros alumnos tendrán éxito en la vida? Preparándoles para adaptarse, dándoles capacidad crítica, ayudándoles a desarrollar las soft skills y las funciones ejecutivas (atención, concentración, memoria de trabajo, automotivación y resiliencia, resolución de problemas...)

Los niños de ritmo más lento son respetados y no se les fuerza en áreas que no les interesan en este momento, y los niños con ritmo más rápido pueden progresar sin frenos. Así, desarrollan confianza para conseguir superarse a sí mismos, sin competir con los demás. Esta seguridad permite mantener el deseo por aprender más tiempo y promueve la concentración, la creatividad, las habilidades de observación y el orden.

Seguimos el National Curriculum de Reino Unido en el que se apuesta por la creatividad, la autonomía y la interactividad. Se da al alumno libertad para que innove, experimente con sus propios medios y despliegue su creatividad en el aula. Son habituales la investigación, tanto de forma individual como colectiva, el trabajo colaborativo y la realización de proyectos. También se valora la interactividad en clase y el profesor anima al alumno a que exprese sus ideas ante sus compañeros y participe en actividades, debates o concursos. El objetivo es que el aprendizaje implique directamente a los estudiantes y tenga un componente de diversión, y no hay límites en los estándares, los niños pueden llegar a donde se propongan sin importar su edad.

Actualmente estamos matriculando para Septiembre niños entre 3 y 8 años, hasta Year 4 en el National Curriculum británico (3º de Primaria) y cada año ampliaremos un nuevo curso hasta completar los estudios de Secundaria y después Bachillerato.

Siguiendo las recomendaciones de Asociación Montessori Internacional (AMI) los grupos de trabajo tienen edades mezcladas, el material Montessori multisensorial está completo y secuenciado (no se hacen fichas ni hay libros de texto), se respeta el ciclo de trabajo (un mínimo de tiempo sin interrupciones que permite al niño concentrarse) y la disciplina se basa no en premios y castigos sino en la comprensión y la responsabilidad (es decir, la evaluación no se basa en notas, exámenes ni deberes sino que es una observación continua). ¡Un paraíso educativo!

¡Venga a vernos! Queremos mostrarle cómo funciona ya que es una educación muy distinta a la convencional. Por eso estamos a su disposición, incluso el alumno puede probar unos días, para experimentar por sí mismo los beneficios de esta pedagogía. Esto puede ser en cualquier momento del curso, o en uno de nuestros talleres de fin de semana, campamento de vacaciones o extraescolares.

Más información en:

www.montessorischoolmurcia.com

c/ Ermita Vieja, 26B

30006 Murcia

Teléfono: 868 863 416