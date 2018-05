Congafasdesol.com, la opción perfecta para combinar salud y moda La empresa, que próximamente abrirá la tienda física con mayor stock de gafas de la Región, pretende continuar su expansión por los mercados de Asia y el Pacífico EFQ Viernes, 4 mayo 2018, 19:24

Conducir, disfrutar de la mañana o realizar actividades al aire libre en Murcia siempre está acompañado de un pequeño gesto que cuida la salud y protege frente a posibles problemas de visión. Ponerse unas gafas de sol de calidad es siempre la mejor opción para cuidar los ojos frente a rayos ultravioleta, por lo que muchas personas recurren a Congafasdesol.com, una empresa online que vende y distribuye gafas de calidad homologadas con filtro de protección dos o tres.

La llegada de la primavera es la época con más demanda de esta empresa, pues es a partir de estos meses cuando el sol incide con más fuerza. Para recomendar a cada usuario las gafas adecuadas a sus necesidades, Congafasdesol.com cuenta con un gran equipo de ópticos, especialistas en la materia que ofrecen a cada usuario un trato personalizado, adaptando la gran oferta disponible a las necesidades que cada persona requiera. «Nos caracterizamos por la empatía con el cliente. Tenemos un servicio de atención que está pendiente a través del teléfono, Whatsapp, redes sociales y chat para para atender a cualquier duda. Nuestro sobresaliente en Ekomi, web que mide la reputación online, demuestra la confianza que la gente deposita en nosotros», señala Juanjo Ortega, CEO de la empresa.

Grandes marcas a mejores precios

Si algo destaca de esta empresa murciana es el amplio catálogo de gafas de marca que tienen, entre las que se encuentran las tan conocidas Rayban, Oakley, Vogue, Gucci o Carolina Herrera. «Vendemos noventa grandes marcas diferentes. Además, también tenemos la nuestra propia, Hokana, una firma de polarizadas 'low cost' con un diseño fresco y juvenil. Quien busca un modelo lo suele encontrar. Tenemos más de 20.000 referencias, todo un reto para cualquier tienda online», destaca Juanjo.

Una de las cosas que más valoran los clientes de esta página son los precios de sus productos. Todas las gafas del catálogo están rebajadas entre un 20 y un 40% con respecto a su precio original e incluyen de manera gratuita el envío y la devolución. Además, la empresa cuenta en su web con una sección 'outlet', donde sus clientes pueden encontrar gafas con hasta un 70% de rebaja. «Esta parte de la página suele ser una de las más visitadas, pues siempre pueden ocurrir sorpresas. Cada viernes bajamos el precio de una selección de modelos con unidades muy limitadas. Solo lo más rápidos consiguen su ganga», incide.

La compañía pretende abrir la mayor tienda física de gafas de sol en Murcia

Una vez que el cliente ha seleccionado el producto que quiere, el proceso es muy sencillo pues el usuario no tiene que registrarse si no lo desea. Únicamente deberá elegir el método de pago (transferencia bancaria, tarjeta de crédito, Paypal, pago aplazado o contrarreembolso) y tendrá su paquete en un plazo de como máximo diez días. Para saber con seguridad que esas gafas son lo que busca, la web incluye ahora una nueva funcionalidad, el probador virtual, que permite que el cliente vea cómo le van a quedar esas gafas. En el caso de que el producto final no le convenza, simplemente tendrá que rellenar un pequeño formulario en la web y lo recogerán sin ningún cargo adicional.

Un reto internacional

A corto plazo, Congafasdesol.com pretende abrir la tienda física con mayor stock de gafas de sol en Murcia o incluso de España, además de continuar su expansión por los mercados de Asia y el Pacífico. La facturación anual de la compañía asciende a 10 millones de euros entre todas las webs y las previsiones de crecimiento son muy positivas de cara al próximo ejercicio. Como Juanjo Ortega señala, «la empresa tiene ya tiendas en Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Estamos muy orgullosos de la satisfacción con la que hablan nuestros clientes, pero seguimos trabajando cada día por progresar».

Más información en:

www.congafasdesol.com

Tlf. 968 93 95 82

