Zoido: La cárcel de Archidona tiene mejores condiciones que cualquier CIE

Algeciras , 27 nov .- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho hoy que el internamiento de más de 500 inmigrantes en la cárcel de Archidona (Málaga) es "una situación excepcional y provisional", y ha afirmado que este centro "tiene infinitamente mejores condiciones" que cualquier otro CIE de España.

Zoido se ha referido en Algeciras (Cádiz), donde ha presentado el nuevo modelo de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), a las críticas que ha suscitado la decisión de internar a los inmigrantes en una cárcel, señalando que fue una decisión producto del "colapso del sistema" por el elevado número de personas que han llegado a las costas españolas.

Según el titular de Interior, este internamiento está previsto por la legislación española y europea "como demuestra el hecho de que hasta siete jueces" autorizaron los traslados.

El ministro ha recordado que era una situación que no se podía "obviar" y ha lamentando que se critique "sin ofrecer ninguna alternativa" ante la llegada de centenares de inmigrantes "que no sabemos ni siquiera quien son".

Ha explicado que en este centro "los internos tienen los mismos derechos y garantías que en cualquier otro CIE" y disponen de unas instalaciones en "infinitamente mejores condiciones que cualquier otro de los CIES que hay distribuidos por todo el territorio".

Tras recordar que el centro penitenciario de Archidona no estaba todavía inaugurado, ha señalado que es la prisión más de moderna y con mejores instalaciones.

"Es una infraestructura a estrenar", ha dicho el ministro tras lamentar que se hayan producido en estos días "destrozos", como que se hayan arrojado fuera mantas, almohadas y colchones.

"Ya veremos cómo quedan", ha apuntado tras afirmar que estos destrozos "no los han causado los funcionarios de Policía que están ahí dentro".

El ministro ha asegurado que la decisión se tomó "tras un fin de semana muy intenso" en el que todas las administraciones, el Estado, la comunidad autónoma de Murcia, a la que habían llegado los inmigrantes, y la alcaldesa de Archidona "colaboraron de forma ejemplar, sin distinción de colores políticos".

Zoido ha insistido que habló también con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, cuando se acordó que el mejor lugar para que fueran "esa cantidad de argelinos que habían sido salvados del mar" era la cárcel de Archidona.

Por tanto, el ministro cree que nadie puede decir que no se informó con tiempo. "Entiendo que después se discrepe, pero no se puede decir que no se avisó con tiempo".

"Yo espero que, en la medida de lo posible, el nivel de crispación baje, porque crispar, sin aportar soluciones, me parece que no es una buena formula".

Zoido ha señalado que espera que CIE nuevos, como el que se construirá en Algeciras, permitirán acabar con "situaciones excepcionales" como esta.