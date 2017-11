Feministas denuncian exclusión para Pacto Regional contra Violencia Machista

Murcia, 25 nov (EFE).- Unas 2.000 personas se han manifestado esta tarde por el centro de Murcia para denunciar la exclusión de los colectivos feministas en la negociación de un pacto regional contra la violencia machista en el marco de la comisión especial creada al efecto en el Parlamento autonómico.

"No se puede negociar el futuro de las mujeres de la región de Murcia sin contar con ellas", señalaban las convocantes, entre otras, la Asamblea 7N, Paro Internacional de Mujeres y las asociaciones de Lesbianas y Bisexuales Murcianas Ni Peras ni Manzanas, de Mujeres de los Medios Audiovisuales y Feminista Obrera.

Al llamamiento efectuado también por Deskaradas, las comisiones feministas 8 de Marzo y del Frente de Acción Estudiantil, los sindicatos CGT, CCOO, UGT e Intersindical y el Fórum Política Feminista, con el apoyo de la Coordinadora Antirepresión, la Asociación de Memoria Histórica, los Yayoflautas y el Colectivo Carmen Conde de Educación de Adultos, han asistido muchas jóvenes estudiantes que han coreado con gran energía multitud de consignas.

"Jueces y fiscales nos hacen responsables", "No son arrebatos, son asesinatos", "Nosotras, hermana, somos tu manada" -en referencia a la violación grupal de Sanfermines que está siendo juzgada-, "No las matan, son asesinadas", "¿Cómo estamos? ¡Cabreadas!" o "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca" eran algunas de ellas.

"No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Ninguna agresión sin respuesta", "¡Que viva la lucha de las mujeres!", "Vosotros, machistas, sois los terroristas" o "Ballesta, Ballesta, tu campaña apesta", por la que el Ayuntamiento de Murcia publicó folletos con el lema "Controla tu manera de vestir, maquillarte y comportarte en grupo", que ha sido retirada tras la polémica suscitada, eran otras.

Para contextualizarlas, esquelas con los nombres de las tres asesinadas en la comunidad de Murcia en lo que va de año y pancartas con las leyendas "Entiendo tu miedo, comparto tu grito", "Terrorismo machista. Las murcianas estamos muy cabreadas. Manada furiosa". "Libres y combativas" y "Detrás de esta braga hay rabia acumulada".

También se leía "Solo hay un amor para siempre, el amor propio", "Contra las violencias machistas, autodefensa feminista", "La violencia obstrética también es machista", "Este cuerpo es mío: no se toca, no se viola, no se mata", "Te indigna más una mujer libre que asesinada", "Contra toda violencia patriarcal y del capital", "Ni muertas ni calladas", tanto o más variadas que las consignas.

"Salimos también para exigir una justicia que nos ampare y nos proteja como víctimas, en lugar de juzgarnos. Para denunciar que las medidas para protegernos son insuficientes, que no estamos seguras en ningún sitio. Exigimos además medidas de protección para los y las hijas, víctimas directas de la violencia machista", sostenían.

Desde el PSOE, su vicesecretaria regional Gloria Alarcón ha defendido que tanto el pacto estatal como regional "se convertirán en despropósitos si no son acompañadas de reales dotaciones presupuestarias, para lo que hay que cuantificar la violencia machista en todas sus fases, valorar sus costes y asignar dotaciones en cada partida y para cada acción"

La Secretaria de Feminismos e Igualdad LGTBI de Podemos, Concha García Altares, ha manifestado su preocupación por que solo haya 21 centros de atención a las víctimas en los 45 municipios murcianos y que estén además infradotados de personal o con contratos por horas.

La diputada regional morada Mari Ángeles García Navarro ha destacado que entre 2009 y 2017 se han reducido un 66 % la inversión en políticas de igualdad del Gobierno regional del PP desde 10,7 millones de euros a 3,7.

En un acto celebrado antes, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha apostado por "visibilizar en los espacios públicos con cartelería que es un problema no exclusivo de la pareja, sino de toda la sociedad y una lacra que concierne al entorno de la víctima, de ahí el lema de la campaña: "Observa, escucha y cuéntalo".

En ese mismo acto, el vicesecretario de Sectorial del PP murciano, Marcos Ortuño, ha recordado las 213 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que "ahora toca firmar para poner en marcha actuaciones y reformas para desarrollarlo".

Sobre esas medidas acordadas para mejorar la ley de 2004, Podemos ha matizado que a pesar de que España debería haber transpuesto a sus leyes el Convenio de Estambul, el dictamen del pacto no aborda la complejidad del machismo al no tocar en lo esencial la definición de "violencia de género" de la norma aprobada por el PSOE.

Y es que, concluye, dice que "esta violencia es la que ejerce un hombre contra una mujer por el hecho de serlo en el marco de una relación de pareja o expareja, lo que genera exclusiones en la protección a víctimas de conductas cuya raíz es machista, como puede ser cualquiera en casos de violación".