Torres: "Importa estar fuera del descenso en la jornada 42"

Lorca, 24 nov (EFE).- El entrenador del Lorca, Curro Torres, ha dicho hoy que el cuerpo técnico y el club van "en la misma dirección" y ha apartado la presión de un equipo que ocupa uno de los cuatro puestos que condenan a la Segunda B de fútbol: "Importa estar fuera del descenso en la jornada 42".

Ha hablado de "responsabilidad" y de "creer en el trabajo" en rueda de prensa antes de viajar en autobús hacia Tarragona, donde mañana se enfrentará al Nástic en la decimosexta jornada de la Liga 1/2/3.

El cuadro lorquino, vigésimo y antepenúltimo clasificado con 13 puntos, a tres de los puestos que dan la permanencia, no está en una situación ni mucho menos desesperada, ha dicho.

"No se hunde uno cuando pierde uno o dos partidos y no hay que ponerse nerviosos y sí tener paciencia y trabajar todos en una misma dirección, porque esto es muy largo", ha afirmado.

Según Torres, el rendimiento, no tanto los resultados, está siendo bueno, y no piensa en que estos puedan precipitar alguna decisión relativa a su continuidad al frente de la nave.

"Lo único que me preocupa es el equipo, y que en uno de 15 partidos no hayamos dado rendimiento, no es para preocuparse. Estamos responsabilizados y creemos en el trabajo que estamos haciendo y que pensamos que es el correcto, y ahora hay que plasmarlo con resultados", ha comentado.

Centrado en el choque de mañana, ha hablado de los problemas que afectan a la retaguardia por las bajas obligadas por sendas sanciones de Fran Cruz y Carlos Pomares, que le harán introducir al menos dos cambios en la zaga, con el sueco Markus Holgersson y José Carlos Ramírez como posibles relevos.

"Los chicos están trabajando bien, aunque algunos no estén jugando mucho, confiamos plenamente en todos nuestros jugadores y es el momento de demostrar que todos pueden aportar", ha manifestado.

Los lorquinos, que vienen de caer por 1-2 en casa frente al Lugo, buscarán la que sería su primera victoria de la temporada a domicilio y para ello deben mejorar sus prestaciones con respecto a su último encuentro.

"Venimos de jugar un partido que no fue bueno, pues fue espeso, aunque perdimos por detalles sin que el rival fuese superior. Enfrente tienes a un contrario que también juega y en Tarragona jugaremos tratando de corregir ciertos aspectos que no hicimos bien y en ese sentido hay que hacer borrón y cuenta nueva, ser nosotros y tener nuestra propia identidad", ha explicado.

Del Nástic ha destacado que "viene de dos partidos fuera de casa ganados, lo cual le ha dado aire".

Ha añadido que el cuadro catalán "juega bien al fútbol y con dos puntas es rápido a la espalda del contrario, capaz de hacer daño y se repliega bien".

"Habrá momentos para ellos y para nosotros durante el partido", ha apuntado quien espera "un partido muy difícil en el que lo importante" es lo que el Lorca pueda hacer, "más allá de lo que pueda hacer el rival".

El técnico blanquiazul ha incidido en la necesidad de "competir bien ante un adversario que tratará de hacer daño con sus armas" y ha recordado que "a ellos les cuesta sacar los partidos en casa" y al Lorca, fuera.