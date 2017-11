Murcia retira campaña contra el maltrato para evitar malas interpretaciones

Murcia, 24 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Murcia ha retirado parte de los flyers de su campaña "Bloquea el maltrato" contra la violencia machista después de la polémica generada en redes sociales por uno de sus lemas, que trataba de alertar sobre un comportamiento machista y fue interpretado por muchos usuarios como una llamada de atención a las mujeres.

El polémico cartel, que podía verse colgado en los autobuses y tranvías que unen el centro de la ciudad con los campus universitarios, tenía impresa la frase "Controla tu manera de vestir, maquillarte y comportarte en grupo", lo que fue interpretado por muchos ciudadanos como una orden a las mujeres para evitar casos de acoso o de maltrato.

Sin embargo, lo que trataba de poner de manifiesto la frase es que cuando un hombre "controla tu manera de vestir", eso también es maltrato y debe "bloquearse".

La concejala de Derechos Sociales de Murcia, Conchita Ruiz, ha insistido en que el objetivo de la campaña era el de "destapar usos y formas que emplean los maltratadores, especialmente entre los más jóvenes".

Así, la campaña incluye otros actos que deben ser detectados como machistas con lemas como "Te hace enfrentarte a tus amistades y familiares para que no cuentes con su apoyo y dependas solo de él"; "Quiere verte aislada"; "No expresa lo que siente, pretende que lo adivines", o "Te castiga con el silencio o no contesta al teléfono cuando no haces lo que él quiere".

Otras frases que también pueden leerse en los carteles de la campaña son "Te acusa de provocarlo para justificar su violencia"; "Te dice que sus celos se deben a que te quiere mucho"; "Pone en duda tus sentimientos por él si no accedes a sus peticiones de fotos íntimas o de determinadas prácticas sexuales", o "No se fía de ti, comprueba todo lo que le cuentas".

Ruiz ha reconocido que la redacción de la polémica frase ha podido generar "ambigüedades" que se habrían evitado modificando levemente el lema, por ejemplo, poniendo "Te controla en tu forma de vestir", o "Él controla tu forma de vestir".

En cualquier caso, se han retirado los carteles con esa frase, que solo podía verse en una de las banderolas instaladas en el paseo de Alfonso X El Sabio, y en los autobuses y tranvías, si bien Ruiz ha recordado que era una acción puntual organizada para el día de contra la violencia de género.