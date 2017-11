Los examinadores seguirán de huelga en diciembre ante la "deslealtad" de DGT

Madrid, 23 nov (EFE).- Los examinadores de tráfico mantendrán durante diciembre la huelga que siguen desde el pasado mes de junio ante "la deslealtad, la falta de respeto y la falta de consideración" del director general de Tráfico, Gregorio Serrano, según ha dicho a Efe el presidente del colectivo, Joaquín Jiménez.

Esa ha sido la reacción de los examinadores, agrupados en la asociación Asextra, a la rueda de prensa que dio Serrano el martes en la que dio cuenta de las ofertas lanzadas por la DGT para desatascar el conflicto que ha provocado la suspensión de 193.000 pruebas en toda España.

Serrano no dio por rotas las negociaciones, pero dijo que la situación ha llegado "al límite" por la "nula" intención de los examinadores de acercar posturas, por lo que anunció que, de continuar los paros en diciembre, se decretarán la mitad de los servicios mínimos, al tiempo que se acelerará la incorporación de nuevos funcionarios.

Para los examinadores esa rueda de prensa rompió el proceso de negociación abierto y por el que, según ha dicho Jiménez, estaban sopesando "dar un respiro" en diciembre pensando en la ciudadanía.

Según ha manifestado, mientras ellos esperaban una respuesta a su oferta, el director general actuó de manera "desleal" y rompió el acercamiento. "Al menos había una negociación, aunque estábamos distantes", ha añadido.

Por ello, en diciembre se mantendrá la huelga en los mismos términos que hasta ahora: todos los lunes, martes y miércoles.

Además, Asextra presentará recurso por la vía de lo contencioso-administrativo si Tráfico confirma que fija unos servicios mínimos del 50 %.

Jiménez ha argumentado que los exámenes de tráfico no constituyen un servicio esencial, con lo que no procede establecer esos mínimos, como demuestra que Tráfico no lo haya hecho hasta ahora.

Ha recordado el presidente de Asextra que la huelga no afecta a dos días de cada semana y que el resto de los días la está siguiendo el 60 % de la plantilla.