Andresito aspira a sellar pase de ElPozo a Copa y que se vea su mejor versión

Murcia, 23 nov (EFE).- Andrés Alcántara "Andresito", jugador de ElPozo Murcia de fútbol sala, ha dicho que aspiran a ganar el sábado en Tudela para "estar clasificados matemáticamente para la Copa de España" y que se siente "muy bien" tras su lesión y dispuesto a dar su mejor versión.

En rueda de prensa antes de visitar al Aspil Vidal Ribera Navarra, equipo en el que el ala cordobés pasó seis años y del que llegó en verano de 2016, ha comentado que "será un partido muy especial".

"Me hará volver a la que ha sido mi casa durante tanto tiempo y a un lugar del que me he llevado amigos para toda la vida. Allí llegué muy joven y crecí como persona y jugador, me dieron mucho, y yo a ellos, pero el encuentro del sábado lo afrontaré con el objetivo de traernos los tres puntos a Murcia", ha afirmado.

Será su segundo partido ante el Aspil Vidal como jugador de ElPozo y ha recordado el primero, en el que el conjunto grana venció por 0-9 y él marco un gol.

"La pasada temporada tuve la suerte de vivir el encuentro allí con la afición, lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Va a ser un momento muy especial cada vez que visite la caldera en Tudela, un momento bonito para mí", ha admitido.

El conjunto dirigido por Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" llega en buen momento después de ganar por 9-1 al Gran Canaria en la liga de Primera División, en la que es el tercer clasificado, y de plantarse en la final de la octava Copa Presidente tras superar al Zambú Pinatar por 4-7.

"Está siendo una semana muy dura con entrenamientos de mucha calidad y veo al grupo muy unido y con muchas ganas de trabajar e ir a Tudela a por los tres puntos. Somos muy conscientes que es un rival que en su pista es muy complicado y que tendremos que dar el cien por cien para ganar", ha dejado claro.

Sobre el 9-1 endosado al Gran Canaria, ha afirmado: "Necesitábamos un partido así por los goles y por la intensidad que mostramos para que la afición disfrutase. Durante los 40 minutos supimos competir, que es lo que nos faltaba, y a ahora vamos a seguir en esta línea".

Del compromiso del sábado, ha señalado que van a "una pista en la que el público aprieta mucho" para enfrentarse a un contrincante "que está muy bien trabajado de la mano de Pato tras tantos años en el cargo. Van séptimos en la clasificación, así que tendremos que salir desde el minuto uno a tope".