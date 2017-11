Rechazan querella agricultores se sintieron estafados por compradores fruta

Murcia, 22 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso que agricultores de Pliego y Mula presentaron contra el auto de un Juzgado de Instrucción de esta última población que no admitió la querella por estafa y apropiación indebida que presentaron contra dos socios de la empresa que les compró su producción de fruta.

El Juzgado de Instrucción de Mula, en la resolución que ahora se ve confirmada por la Audiencia, no admitió la querella al entender que los hechos recogidos en la misma no eran constitutivos de la estafa por la que se acusaba a los socios de la firma "I.F., S.L.".

Por el contrario, los querellantes aseguraban que habían sido víctimas de la estafa, ya que los compradores de sus frutas les ofrecieron unos precios por la mercancía que luego no atendieron.

Y añadían que se vieron sorprendidos, ya en septiembre de 2016, la empresa les entregó una liquidación según la cual la empresa había sufrido reclamaciones de los compradores en nueve de cada diez envíos.

Los agricultores mostraron su sorpresa porque en ninguno de los contactos mantenidos con los responsables de la sociedad, nunca se les indicó que hubieran existido esas reclamaciones ni queja alguna de los compradores de la fruta.

Los apelantes alegaron en el recurso que el Juzgado, al menos, debía llamar a declarar a los querellantes para, así, poder quedar ilustrado del modo de operar de los querellados.

Al desestimar el recurso, la Sala dice que para que exista un delito de estafa es preciso que el engaño sea previo o simultáneo al desplazamiento patrimonial y, en este caso, habría sido posterior, una vez suscrito el contrato y entregada la fruta.

Y concluye que los querellantes pueden acudir a la vía civil para reclamar sus derechos y que si dentro de la misma se desprenden datos que apuntan a la comisión del delito de apropiación indebida, "que se abra el procedimiento penal para exigir responsabilidades".