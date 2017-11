Oleson espera que partido ante Bilbao sea "la chispa" de su mejoría en Murcia

Murcia, 21 nov (EFE).- Brad Oleson, escolta del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto y fichado en verano para que fuese uno de sus principales referentes, ha admitido que tiene que "ayudar más al equipo y dar un paso adelante" y se ha mostrado esperanzado de que el gran partido que hizo el domingo "sea la chispa que suponga el inicio de una buena línea de partidos para mí".

El jugador estadounidense nacionalizado español ha comparecido en la sala de prensa del Palacio de los Deportes y ha respondido en inglés a las preguntas que le han formulado los periodistas, siendo traducidas las mismas por Alberto Miranda, técnico ayudante del primer equipo.

El de Alaska ha comenzado hablando de la trayectoria del cuadro grana en los dos primeros meses de competición y de la situación de un UCAM CB que es undécimo en la Liga Endesa, con cuatro victorias en nueve jornadas; y cuarto en la Liga de Campeones FIBA, con dos triunfos en seis encuentros disputados.

"La primera parte de la temporada ha sido larga y dura por las lesiones que han hecho que algunos jugadores tengan más minutos y eso ha propiciado más lesiones. También el hecho de que yo no pudiera jugar como nacional en la Liga de Campeones ha afectado a esas rotaciones y hubo partidos que se nos escaparon por poco y tenemos que hacer que esos encuentros caigan de nuestro lado", ha explicado.

También se ha referido a su rendimiento particular en estos dos meses.

"Me he sentido bien al principio de la competición y preparado desde la pretemporada, pero a partir del encuentro de San Sebastián, en el que sufrí un esguince de tobillo, se me han ido acumulando molestias y he jugado con ellas. Espero que este último partido me dé la confianza para jugar mejor y que sea la chispa que suponga el inicio de una buena línea de partidos para mí", ha indicado el norteamericano, quien fue clave en la victoria lograda hace dos días contra el RETAbet Bilbao Basket por 82-71 con 19 puntos y 25 de valoración en la que ha sido sin duda su mejor actuación del curso.

"Cada partido es una historia diferente y jugar con dolores complica las cosas, pero está claro que debo ayudar más al equipo y dar un paso adelante, que es lo que intentaré hacer", ha agregado.

Oleson, veterano de 34 años y que recaló en Murcia tras haber estado cuatro y medio en el Fútbol Club Barcelona, sabe que se espera mucho de él y confía en responder, para lo cual cuidará sus pies.

"He tenido muchas lesiones de tobillo en mi carrera y depende del día me duele más o menos. En este parón lo cuidaré para estar al 100% en los siguientes encuentros", ha reconocido sabiendo que no hay competición hasta el domingo 3 de diciembre, día en el que el UCAM CB visitará al Movistar Estudiantes después de los compromisos internacionales de las selecciones.

Precisamente del cuadro grana se han marchado con sus combinados nacionales el holandés Charlon Kloof, el brasileño Vítor Benite, el británico Ovie Soko, el dominicano Sadiel Rojas, el belga Kevin Tumba y el argentino Marcos Delía. Mientras, Clevin Hannah lo hará con Senegal en febrero del próximo año.

"Es una situación difícil, pues perder a muchos jugadores no facilitará el trabajo diario, aunque hay que enfocarse en recuperar la salud de los que están tocados y la confianza de los que no la tienen tanto, pues con salud y con confianza se pueden hacer grandes cosas con el equipo", ha apuntado Oleson, quien ha incidido en este aspecto.

"Es complicado para el club y para el equipo tener que prescindir de jugadores de la rotación, que ya de por sí es corta, pero no vamos a poner excusas y sí seguir trabajando, pues se trata de ganar partidos y de ir hacia delante".

Y para eso vencer, como lo hicieron los de Ibon Navarro antes del parón, es muy positivo.

"Es mucho mejor parar habiendo ganado que habiendo perdido, pues cambia la dinámica y los jugadores estamos con la cabeza más alta. Tenemos un equipo joven que debe aprender de las victorias y las derrotas para alcanzar nuestro objetivo de llegar a la Copa del Rey e incluso acceder a las eliminatorias por el título", ha afirmado el exterior grana, al tiempo que ha insistido en que hay que mejorar matices y ser fuertes.

"No echamos de menos nada en el equipo y lo que hay que hacer es seguir trabajando y mantenernos fuertes para que esos partidos que hemos perdido y podíamos haber ganado caigan de nuestro lado", ha comentado.