Pte. TSJ: "Contribuimos no se judicialice masivamente conflictividad social"

Murcia, 21 nov (EFE).- El presidente del TSJ de la Región, Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme, ha dicho hoy en la presentación hoy de la duodécima edición del programa de convivencia escolar 'Educando en Justicia' que con ello contribuyen a que en el futuro estos jóvenes "no judicialicen masivamente la conflictividad social".

"Contribuimos a formar ciudadanos en valores de la escucha, del diálogo, de solucionar pacífica y alternativamente conflictos, y así contribuiremos a una sociedad que no judicialice masivamente la conflictividad social", afirmó.

Se trata, según dijo, de darles habilidades para gestionar sus conflictos y de crear jueces de paz infantil que se encargan de mediar entre sus compañeros, lo que en el pasado curso ocurrió en 95 centros, y en éste en 118 centros educativos.

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cacha, se mostró muy satisfecha del resultado y de los valores que se trabajan en este proyecto que, según dijo, "no solamente acerca a los alumnos a la justicia, sino que los acerca a valores de cómo gestionar conflictos, cómo a través del diálogo se puede llegar a acuerdos, y mejorar sobre todo la convivencia en los centros, algo que nos preocupa de manera muy especial".

Al acto acudió el Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, y el magistrado encargado de este programa, Joaquín Ángel de Domingo, quién recordó que en el sistema educativo no universitario no existe una asignatura de derecho o justicia, y los alumnos tienen que entender, entre otras cuestiones, que no se puede estar apartado de la ley si se quiere convivir civilizadamente.

Indicó que los niños de entre 12 y 16 presentan las mismas inquietudes que los adultos en este tema, y así en los últimos meses preguntaban sobre el tema de Cataluña y alguno incluso plantea la típica frase de que el rico no entra en la cárcel y el pobre sí lo hace.

Una de las cuestiones que mas preocupan en los centros es el "bullying" o acoso psicológico y físico en las aulas de forma continuada a un alumno por parte de sus compañeros, así como el machismo o el sexismo, y contra eso se lucha desde este tipo de iniciativas en las que se remarca el principio de igualdad.

Martínez-Cachá destacó que en este curso participarán más de 30.000 escolares. Durante la jornada se reconoció la labor del 'juez de paz educativo' como figura escolar para resolver conflictos a través de la conciliación y se entregaron insignias identificativas a 373 alumnos de 32 centros que desempeñan esta función.

La consejera destacó la función del 'juez de paz educativo' para la "prevención de los conflictos y promoción de valores esenciales para una adecuada convivencia escolar".

Se trata de una figura singular, donde varios alumnos asumen la función de conciliadores o componedores de conflictos mediante la participación, el consenso y la reparación de los daños ocasionados, en dos vertientes: por un lado, la prevención y, por otro, la justicia restaurativa desde el alumnado, es decir, entre iguales.

"Con ello se consigue que las partes, no sólo lleguen a un acuerdo sobre sus diferencias, sino que se implican y colaboran en la resolución del problema", explicó Martínez-Cachá.

'Educando en Justicia' se desarrolla en la Región desde el curso 2006-2007 y entre sus objetivos, además de acercar la Justicia a los centros educativos y contribuir a mejorar la convivencia en el ámbito escolar y social, se incluye la visita a las dependencias judiciales con asistencia a un juicio real.

Además, el programa incluye la presencia de diferentes jueces en 25 centros para explicar la importancia y el funcionamiento de la Administración de Justicia y tratar diversos aspectos relacionados con la convivencia, y la asistencia de otros 15 centros educativos a la Ciudad de la Justicia para ver cómo se desarrolla un juicio a menores.

'Educando en Justicia' ha recibido varios premios, entre los que destaca el obtenido en 2011 y otorgado por el Consejo General del Poder Judicial, y en 2013 el concedido por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, premio 'Puñetas Periféricas' al presidente del Tribunal Superior de Justicia.

El último ha sido el premio internacional 'C?est ton droit', concedido el curso 2014-2015 de la mano del liceo francés André Malraux de Murcia.