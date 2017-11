Page pide que el agua de las desaladoras cueste igual que la del trasvase

Madridejos , 20 nov .- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto hoy al Gobierno central que, para los regantes del Levante, valga el mismo precio el agua que se obtenga de la desalación que la que les llegue del trasvase Tajo-Segura.

Durante su intervención en el acto de inauguración de la nueva almazara de la Sociedad Cooperativa "San Sebastián" en la localidad toledana de Madridejos, el presidente regional ha mostrado su preocupación por la falta de precipitaciones y ha deseado que "ojalá empiece a llover", aunque ha señalado que "no hay que fiarlo todo a lo que venga de arriba".

En este sentido, ha lamentado que "no todos los problemas del agua es que no llueve", pues ha advertido de que "una tierra seca no puede estar eternamente dando el agua que necesita a otra que también la necesita", en alusión al trasvase Tajo-Segura.

Por ello, ha urgido a que se alcance un "auténtico pacto nacional por el agua", y que el Gobierno central ponga "el precio de la desalación al mismo precio que la del Tajo".

"No queremos compensaciones, queremos el agua, porque nos da más rendimiento", ha reivindicado el presidente castellanomanchego, que también ha reiterado su propuesta, que ya lanzó durante el Debate sobre el Estado de la Región, para que por ley sea obligatorio usar primero el agua desalada del mar que "venir a cientos de kilómetros para cogerla de donde también se necesita".

Estas propuestas se las trasladará el presidente regional al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, en una reunión que tienen previsto mantener ambos mandatarios y que estaba previsto celebrar en octubre, pero que quedó pospuesta por la situación política de Cataluña.