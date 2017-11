Lledó disputa desde hoy la Desert Ultra sobre 250 kilómetros en Namibia

Cartagena, 20 nov (EFE).- El deportista y aventurero cartagenero Andrés Lledó afrontará desde hoy un nuevo reto al participar en la Desert Ultra, que se llevará a cabo en el desierto de Namibia en el suroeste de África y donde tiene previsto recorrer 250 kilómetros en cinco días encontrándose temperaturas extremas de 35 grados durante el día y de 10 bajo cero durante la noche.

La prueba se desarrollará en uno de los desiertos más antiguos del planeta, una vasta región que ha estado seca durante los últimos 50 millones de años en la que se encontrará duras condiciones de calor con senderos de pura roca, pistas de arena y plagadas de matorrales y dunas.

Lledó, patrocinado por la empresa Jimbee Melón, deberá hacer frente a temperaturas que oscilarán entre los 35 grados y los 10 bajo cero, las cuales harán más complico su el trayecto de 250 kilómetros programado durante cinco duras jornadas.

"Voy con mucha ilusión al desierto de Namibia. Espero disfrutar de esta prueba, vivirla y competirla", ha comentado Lledó, quien ha recordado su última aventura en la selva de Perú el pasado mes de junio.

"Allí no salió la carrera como esperaba. Después de los problemas de congelación en las manos que sufrí en la prueba de Suecia me costó recuperar y sobre todo centrar la mente. Esto me ha lastrado toda la temporada y para mí es una suerte contar con un patrocinador como Jimbee Melón que me ha apoyado en todo momento. Sé que no llegó al 100% físicamente, pero lo intentare suplir con ganas y concentración", ha reconocido.

Habrá momentos en los que el cartagenero deberá correr durante la noche en la oscuridad guiándose únicamente por la luz de sus linternas bajo unos impresionantes cielos libres de polución y repletos de estrellas.

"Entre pruebas en la nieve, en la selva y en el desierto es en estas últimas en las que me siento físicamente más cómodo, aunque las que más me motivan son las de selva ya que son pruebas más técnicas y me gustan bastante. De las de frío mejor nos olvidamos...", ha comentado.

"En el desierto y en la selva las temperaturas son altas y la gran diferencia está en la humedad. El desierto es más seco y ardiente y dificulta la respiración", ha añadido.

Al ser una carrera en autosuficiencia Andrés deberá cargar con todo el equipo que necesite durante los cinco días de carrera incluyendo comida, equipamiento de seguridad y médico, saco de dormir y un mínimo de dos litros y medio de agua. El agua es lo único que es repuesto por la organización en los puestos de control.

"Para mí la mayor dificultad en las pruebas de autosuficiencia es mantener la concentración y saber en todo momento cómo reaccionar ya que un esfuerzo físico excesivo te lleva al resto de problemas, como quedarte sin comida, por ejemplo. No obstante, la suerte en este tipo de pruebas también está presente y debemos contar con ella; una torcedura, un dolor de estómago...pueden hacerte abandonar una carrera", ha explicado.