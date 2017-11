Ayuntamiento Lorca concede honores y distinciones con motivo día patrón

Lorca, 20 nov (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Lorca, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado los honores y distinciones que serán entregados en el acto institucional que se celebrará el 23 de noviembre en el teatro Guerra con motivo de la festividad de San Clemente, patrón de la ciudad.

Entre los honores concedidos, por unanimidad de la corporación municipal, destaca la Medalla de Oro de la Ciudad, el máximo galardón que puede otorgar el ayuntamiento, a la feria ganadera, industrial y agroalimentaria SEPOR, al cumplirse su 50 aniversario.

Además el ayuntamiento ha aprobado conceder tres diplomas de servicios distinguidos a la ciudad, a título póstumo a los médicos José Barranco y José Luis Martín Muñoz y a la periodista Ángela Ruiz, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Asimismo se concederán diplomas de servicios distinguidos a Marisol Morente, actual presidenta de Voades, ex concejala del PP en Lorca, ex diputada regional y ex directora general del Instituto Murciano de Acción Social y a Antonio Vidal, ex concejal de Deportes del PSOE, que ha sido edil de mayor permanencia con competencias de Gobierno de la historia del consistorio.

También recibirán diploma el ginecólogo Miguel Asín Zurita, el que fuera pedáneo de Ramonete Miguel Calvo Zamora y la enfermera María Antonia Mota Segura.