PP exige que López abandone el Consejo de Administración de la APC

Cartagena, 17 nov (EFE).- El PP de Cartagena ha exigido hoy que el exalcalde José López deje de ser el presidente de Casco Antiguo y uno de los dos representantes del Consistorio en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena tras constatar por escrito del ayuntamiento que no es concejal del equipo de Gobierno tras su cese por la regidora, Ana Belén Castejón.

En un comunicado, el portavoz municipal del PP, Francisco Espejo, ha comunicado que el Consistorio ha respondido a su escrito en el que pedía la aclaración sobre si López formaba parte del Gobierno local tras ser destituido el pasado mes de septiembre, en el que se informa de que no tiene derecho a disfrutar de los servicios administrativos y de personal.

Por ello, Espejo ha anunciado que preguntarán en el próximo pleno municipal por qué no se ha modificado el decreto de designación de los concejales de Gobierno en los organismos, sociedades y fundaciones, cuando es "más que evidente" que el ex alcalde y ex concejal de Desarrollo Sostenible no forma parte del Ejecutivo local.

Para el portavoz del PP, está "claro" que Movimiento Ciudadano (MC) sólo tiene la "preocupación" de "mantener su sillones y sus sueldos". "Si López tuviera vergüenza y Castejón fuera coherente, el actual portavoz de MC abandonaría la presidencia de Casco Antiguo y los distintos Consejos de Administración, entre ellos, el de la Autoridad Portuaria por el que cobra más de 6.000 euros anuales", ha apuntado Espejo.

Además, Espejo ha recordado que López no puede responder en el pleno a preguntas sobre control al Gobierno, "ni tiene derecho" a mantener su despacho en San Miguel ni a tener una secretaria personal que es funcionaria municipal.

El portavoz municipal del PP ha censurado que la concejal de Hacienda, Isabel García "mintiera" cuando aseguró que el ex alcalde es concejal de Gobierno en el ayuntamiento de Cartagena y "que sus funciones son las que surgen del trabajo diario". "Tiene que aceptar que no lo quieren como parte del Gobierno·, ha concluido Espejo.