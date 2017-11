Curro Torres ve al Lorca FC "creciendo y dando pasos cortos pero seguros"

Lorca, 17 nov (EFE).- El Lorca Fútbol Club es un equipo que "va creciendo y dando pasos cortos pero seguros" en la Liga 1/2/3, tal y como ha dicho hoy su entrenador, Curro Torres, justo antes de recibir mañana al Club Deportivo Lugo en el estadio Francisco Artés Carrasco.

El cuadro murciano, que lleva dos jornadas sin perder y en las que ha conseguido un empate (1-1 en Alcorcón) y una victoria (1-0 contra el Córdoba Club de Fútbol), ha logrado algo que hasta la fecha no había sido capaz de obtener, enlazar dos partidos sin derrota.

El objetivo inmediato es elevar esa cifra a tres para un conjunto que sigue en puesto de descenso a Segunda División B, pero ya a dos puntos de la zona de permanencia.

"Vamos creciendo y dando pasos cortos pero seguros, que son cada vez son más consistentes y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando igual, porque tenemos claro que la temporada va a ser difícil sabiendo que contamos con un equipo en el que hay mucha gente joven y es nuevo en la categoría", ha apuntado Torres, quien para mañana espera "un partido bonito con dos equipos que quieren jugar al fútbol con estilos similares"

Según el técnico nacido en Alemania, criado en Valencia y llegado a Lorca el pasado verano, "cuando uno consigue resultados se nota en todos los sentidos", pero él asume lo mucho que queda por delante.

"Sabemos quienes somos y lo que queremos. El punto logrado en Alcorcón vino bien para coger moral y reforzar el trabajo que estamos haciendo, pero siempre lo he dicho: estoy encantado con el trabajo que están haciendo todas las semanas mis jugadores y sabía que los puntos iban a ir llegando", ha manifestado y ha quitado importancia al hecho de que el Lugo llegue con algunas bajas como las de los lesionados Sergio Díaz, Francisco Fydriszewski "Polaco" y Antonio Campillo.

"Esto no me condiciona nada porque la plantilla del Lugo es larga y ellos sacarán un once muy competitivo", ha afirmado.