Los pueblos ribereños piden revertir su situación que ya es insostenible

Guadalajara, 16 nov (EFE).- La Asociación de Municipios Ribereños ha señalado hoy que los principales grupos políticos coinciden en que la situación de sus pueblos es insostenible, que han sido los principales damnificados por el trasvase y hay que hacer algo urgente para revertir su situación.

Así lo ha señalado hoy el presidente de los ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, en una nota de prensa, tras reunirse con el grupo Ciudadanos y completar así la ronda de encuentros con las principales fuerzas políticas del Congreso de los Diputados.

Torrecilla, acompañado del vicepresidente y alcalde de Valle de Altomira, y de dos miembros más de la junta directiva, alcaldes de Canalejas y Cifuentes, se han entrevistado con el diputado por Murcia Miguel Garaulet Rodríguez y la portavoz regional del partido naranja en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel Muñoz.

La reunión transcurrió cordialmente y los ribereños pudieron trasladar sus inquietudes al diputado que, siendo de origen murciano, estaba al tanto de buena parte de los hechos.

El intercambio de posturas "fue enriquecedor, pues si bien la posición del diputado es completamente opuesta al movimiento de 'trasvase cero' iniciado por los ribereños, ambas posturas confluyen en la necesidad de dar una salida digna y urgente a la situación de los municipios de la asociación, parte débil en un maremágnum de intereses políticos y económicos", ha lamentado Torrecilla.

Ha añadido que todos coinciden en que al río Tajo y a sus ribereños les "cargaron con todas las obligaciones hídricas legales del mundo mundial", que cumplen "escrupulosamente", pero nadie se acordó de otorgarles "un solo derecho, si siquiera el derecho al agua potable. Y esta situación debe acabar ya", ha explicado el presidente de los ribereños.

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía se ha reunido ya con los cuatro principales grupos parlamentarios: Partido Popular, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

"De momento las posturas respecto al trasvase Tajo-Segura son muy diferentes, cada partido tiene la suya y debemos seguir trabajando en este sentido", ha afirmado Pérez Torrecilla.

Sin embargo, ha continuado, han conseguido algo muy importante, esto es, que todos los partidos confluyan en que la situación es insostenible.

"No podemos seguir así, necesitamos inversiones que palíen las consecuencias del trasvase, que eviten la despoblación y la muerte de nuestros pueblos", ha reclamado.

Y ha advertido de que no se trata de un asunto meramente económico o social, sino que el río Tajo es patrimonio medioambiental de todos los españoles, hábitat para muchas especies y rasgo fundamental de la península, "no podemos dejarlo morir, mejor dicho, no podemos asesinarlo", ha afirmado.

Desde la Asociación de Municipios Ribereños se espera ahora que el Gobierno desbloquee ya el Plan de Fomento de Uso Público y Adecuación Medioambiental del Entorno de los Embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca).