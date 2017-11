Plataforma cree que soterramiento se ha iniciado fuera del espacio adjudicado

Murcia, 15 nov (EFE).- La Plataforma Pro Soterramiento ha considerado hoy que las obras de soterramiento de las vías se han iniciado "fuera del espacio físico" que está adjudicado para esos trabajos, "en el solar contiguo", por lo que "hay algo que no encaja" en esta actuación.

En torno a medio centenar de vecinos y miembros de la plataforma se han concentrado esta mañana en el entorno del paso a nivel de Santiago el Mayor coincidiendo con el inicio de las obras de excavación para el soterramiento de la vías, que han empezado esta mañana con la instalación de la máquina pantalladora que las llevará a cabo en la zona sur de la estación del Carmen.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, ha asegurado que le "alegraría muchísimo que empezaran las obras del soterramiento hoy", pero en su opinión no es así porque los trabajos están "fuera de lugar, no metafóricamente hablando, sino fuera del espacio físico" del proyecto actualmente adjudicado.

En ese sentido, ha insistido en que los trabajos adjudicados a Aldesa comprenden un tramo de 1.100 metros a soterrar desde la Senda de Los Garres hasta Santiago el Mayor, mientras que las obras se han iniciado "en el solar contiguo", en la estación, donde los trabajos saldrán a licitación en la primavera de 2018.

Aunque el director de Construcción de Adif, Juan Tébar, ha asegurado hoy que estas obras forman parte del tramo adjudicado a la empresa Aldesa, Contreras ha insistido en que el proyecto aprobado incluía "otro tipo de obra", una rampa para la entrada del tren en superficie a la estación, que "ha quedado en suspenso".

Adif decidió modificar esa parte del proyecto atendiendo a las demandas de la propia plataforma, que exigía la entrada del tren directamente soterrado en la estación para garantizar la continuidad de esas obras.

"Cuando se nos dice que hoy empiezan las obras me imaginaba que esas obras iban a ocurrir en cualquier punto de esos 1.100 metros adjudicados, y nos encontramos que están en el solar contiguo, con lo que hay algo que no encaja, yo no me sitúo", ha reiterado.

Además, ha lamentado la "falta de información" al respecto, que ha llevado a los vecinos ha hacer elucubraciones sobre el motivo por el que se han iniciado las obras en la estación y no en otro lugar y lleva a algunos a pensar en el Corredor Mediterráneo y en los intereses que hay para que el AVE "llegue con calzador sin esperar a que esté terminado el cajón del soterramiento".

"Si con esta operación las administraciones que han perdido su credibilidad quieren recuperarla, creo que no es la estrategia más acertada, porque añade confusión a la situación", ha concluido.