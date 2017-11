Marinovic: Debemos mirar hacia arriba y esperar que los primeros no lo hagan

Murcia, 15 nov (EFE).- Dario Marinovic, jugador croata de ElPozo Murcia Fútbol Sala, ha asegurado hoy que tienen que "mirar hacia arriba, ganar y esperar que los primeros no lo hagan" en alusión directa al Movistar Inter y al Fútbol Club Barcelona Lassa, que aventajan al cuadro grana en 11 y ocho puntos, respectivamente, aunque también con un partido más para madrileños y catalanes.

Marinovic ha comparecido ante los medios de comunicación tras el entrenamiento que la plantilla que dirige Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" ha llevado a cabo en el Palacio de los Deportes preparando el siguiente compromiso, que será el viernes a las nueve de la noche en ese mismo escenario ante el Gran Canaria.

En primer lugar el capitán de la selección de Croacia ha hablado al partido perdido el sábado por 4-1 frente al Inter en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.

"Sabemos como fue el partido en Madrid, con cosas buenas y malas por nuestra parte, y tenemos que quedarnos con las buenas y mejorar las otras trabajando más. Encajamos goles que un equipo como ElPozo no puede encajar", ha declarado.

El ala de Dubrovnik, de 27 años y que cumple su tercera temporada en Murcia, ciudad a la que llegó tras pasar por el Al Yarmouk de Kuwait, lleva cinco goles marcados en las 10 primeras jornadas del campeonato y comparte la condición de máximo realizador del equipo con Álex Yepes, Andrés Alcántara "Andresito" y el brasileño Jean Pierre Guisel "Pito".

Hoy, tras decir que se siente "como un murciano al estar ya totalmente adaptado", ha admitido que puede y deber dar mejores prestaciones. "Puedo dar más, como todos debemos hacer por este club", ha afirmado.

Con respecto al siguiente encuentro ha señalado lo siguiente: "Viene el Gran Canaria, un rival que no tiene nada que perder en Murcia, pero no es fácil jugar ante un equipo como ese sabiendo que a nosotros sólo nos vale la victoria".

Además, ha recordado algo que es una evidencia. "No estamos jugando bien ante conjuntos que no son de los grandes de la Liga y tenemos que cambiar el chip. En las primeras partes estamos bien, pero no sabemos qué pasa tras el descanso, pero lo cierto es que hemos perdido muchos puntos en las segundas partes y tenemos que cambiar esto sí o sí porque de esa manera no podemos ganar mucho", ha explicado.

En cuanto a la clasificación, en la que ElPozo aparece en el quinto lugar, aunque empatado a 20 puntos con el Palma Futsal y el Jaén Paraíso Interior, que son tercero y cuarto, ha comentado que "la clasificación está ahí, pero nosotros tenemos que mirar hacia arriba, ganar y esperar que los primeros no lo hagan".