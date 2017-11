Alumno UPCT gana concurso norteamericano de investigación ingeniería naval

Murcia, 15 nov (EFE).- El proyecto final de carrera del estudiante de Ingeniería Naval Antonio Gallardo sobre la investigación de la lubricación hidrodinámica en buques, dirigido por el profesor José Enrique Gutiérrez, ha recibido el premio internacional del concurso White Paper Competition de la sociedad americana SNAME.

Este premio de la Society of Naval Architect and Marine Engineering (SNAME) es otorgado cada año a los mejores trabajos final de estudios o investigaciones realizadas por profesionales del ámbito de la Ingeniería Naval.

El trabajo titulado 'Investigation of the Air Lubrication Effect on Ship Friction Resistance' investiga los efectos de lubricación hidrodinámica en la reducción de la resistencia al avance en buques. Por medio de experimentación, en el Canal de Experiencias de la Universidad TUV de Bulgaria y de la simulación numérica con CFD, se ha conseguido verificar que es posible alcanzar hasta una reducción del 10% en la resistencia de remolque en buques mercantes. El premiado recogió el galardón en el simposio anual de SNAME celebrado el pasado día 13 de octubre en Londres.

Este trabajo también ha sido merecedor del premio de la Asociación de Ingenieros Navales de España, como mejor trabajo final de estudios, otorgado en el 56 Congreso de Ingenieros navales celebrado el día 19 de octubre en Madrid.