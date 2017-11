Dorronsoro: 1-1 en Alcorcón me hace "perder el miedo" al Lorca visitante

Lorca, 14 nov (EFE).- Fran Dorronsoro, portero del Lorca, ha dicho hoy que el empate del sábado en el campo del Alcorcón, primer punto del equipo murciano como visitante en la Liga 1/2/3 de fútbol, "sabe bien" y le ha hecho "perder el miedo" a jugar fuera de casa.

En rueda de prensa, ha comentado que el vestuario sabe que puede estar "toda la temporada peleando por la permanencia".

El veterano guardameta cántabro, de 32 años, ha dicho que el empate en la localidad madrileña ha hecho al equipo darse cuenta de que puede "puntuar en cualquier lado y sabe bien, pero hay que seguir, porque queda muchísimo".

"Parece que ahora la fortuna nos está sonriendo un poco más que antes, pero hay que seguir trabajando, pues así los resultados van a llegar", ha agregado.

El cuadro lorquino, que lleva dos jornadas sin perder -antes había ganado por 1-0 al Córdoba- después de haber estado 5 sin ganar, con cuatro derrotas y un empate, espera seguir en esta línea de resultados el sábado a las seis de la tarde contra el Lugo.

"Ahora tenemos otro partido complicado en casa ante un rival que está haciendo las cosas bien y frente al que tenemos que ir a por la victoria", ha comentado.

Del cuadro gallego ha destacado que "a pesar de dos derrotas seguidas, lleva años en la categoría, tiene las ideas muy claras y sabe muy bien a qué juega, por lo que es muy complicado y además vendrá a Lorca a ganar".

Los de Curro Torres están mucho mejor en su campo que a domicilio y Dorronsoro considera que "hay que ganar todo lo que se pueda en casa, porque los equipos como locales ceden poco".

Al margen de ganar, perder o empatar, lo que está mostrando el conjunto lorquino es afán por ir hacia arriba, aunque no siempre acompañado de efectividad.

"Queremos ir a ganar los partidos y Torres hace mucho hincapié en eso, con la intención de tener el balón que nos inculca el entrenador, aunque fuera de casa cuesta más", ha indicado quien asume que lo normal será luchar hasta el final por alcanzar el objetivo de la salvación.

"Ojalá que no sea así, pero estamos concienciados de que podemos estar todo el año peleando en esa zona y por eso es importante conseguir tres puntos en cada jornada", ha manifestado.

El portero blanquiazul, quien llegó a Lorca hace un año y medio procedente del Albacete, se está encontrando "bien" y "trabajando para intentar estar en el once cada semana".

"No me puedo quejar en ese sentido, porque de 14 jornadas he jugado en 12 y no pido explicaciones cuando no juego, igual que no las pido cuando estoy en el campo", ha añadido.