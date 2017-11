CLM dice a Puig que no puede pedir trasvases del Tajo porque "no existe" agua

Toledo, 14 nov (EFE).- La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha advertido hoy al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de que no puede pedir una aportación extraordinaria del Tajo al Segura porque "no existe" agua y "los pantanos están en situación alarmante".

García Élez se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre la reunión que mantendrá hoy Puig con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para solicitarle "medidas urgentes" contra la situación de sequía que afecta a comarcas alicantinas.

"No hay agua", ha subrayado la consejera y se ha referido a la escasa cantidad que contienen los pantanos de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, 233,628 hectómetros cúbicos, el 9,44 % de su capacidad total de embalse, tras volver a perder en la última semana 3,8 hectómetros cúbicos.

No obstante, ha reconocido que les "ha gustado" que están "empezando a escuchar a compañeros y a otros dirigentes de Valencia y Murcia, que empiezan a hablar sobre que la solución para sus comunidades no es mirar al trasvase, no es mirar al Tajo porque no hay agua".

"Y que esa solución pasa por algo tan básico, como venimos defendiendo desde el Gobierno regional, como las desaladoras, una apuesta decidida por parte del Ministerio, una apuesta real por las desaladoras", ha opinado García Élez.

Ha añadido que Castilla-La Mancha no cuenta con ese recurso y cuando los castellanomanchegos miran, ven "los pantanos vacíos".

Con todo, ha insistido en que los dirigentes de la Comunidad Valenciana "se confunden en la petición, ni siquiera pueden pedir agua del Tajo, que el trasvase se ponga en funcionamiento, porque no existe es agua".

"Es más, lo que sí que espero es que la contestación por parte del Ministerio es que ahora no se puede, pero ni siquiera cuando se recupere", ha aseverado.

Preguntada por la situación de los municipios toledanos con restricciones en el suministro de agua por sequía, García Élez ha explicado que la Junta asesora sobre este asunto a las localidades que lo necesitan a través de la Agencia del Agua.

Además, ha resaltado que "la verdadera inversión que hizo el Gobierno regional con la tubería de la Sagra Este fue garantizar el agua a la ciudad de Toledo".

"Hay una cosa clara, el abastecimiento a la ciudad de Toledo está garantizado con esa tubería de la Sagra Este", ha afirmado.