Colectivos sociales se movilizan por un "Territorio Libre de CIE"

Madrid, 14 nov (EFE).- Distintos movimientos sociales y activistas han iniciado hoy la campaña "Territorio libre de CIE", con la que pretenden denunciar la existencia y "lamentables condiciones" de los Centros de Internamiento de Extranjeros, "agujeros negros en nuestro Estado de derecho".

Las organizaciones, entre las que se encuentran Médicos del Mundo, SOS Racismo, Red Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) o el Servicio Jesuíta a Migrantes, censuran que los CIEs encierran "en condiciones inhumanas" y hasta 60 días a personas que no han cometido ningún delito.

Se trata, en su opinión, de una medida "absolutamente desproporcionada" en el marco legislativo español, que se ha aplicado a las 42.000 personas que han pasado por estos centros en los últimos cinco años, según datos del Ministerio del Interior.

Por ello, consideran que estos centros son una "aberración jurídica que incumple la Constitución", fruto de unas políticas "racistas y criminalizadoras contra las personas migrantes".

Actualmente, existen siete CIEs en España (Algeciras (Cádiz), Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia); Interior anunció el pasado mes de abril la creación de otros tres en Algeciras, Málaga y Madrid, y en verano su intención de construir otro más en Andalucía oriental, a lo que estos movimientos sociales han mostrado su "oposición total".

No solo porque son "profundamente racistas", ya que el 90 % de sus internos son africanos, sino porque no cumplen la función para la que han sido creados, ya que el 71 % de los inmigrantes que pasaron por uno de estos centros en 2016 lo hicieron para no ser expulsadas.

"Queda probado que en ellos se violan los derechos humanos, sus instalaciones y trato a retenidos son indignos y es frecuente encontrar a menores, víctimas de trata y padres y madres de menores españoles", añaden los colectivos.