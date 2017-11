Portavoz Plataforma avisa a Bernabé que "represión no va a ser la solución"

Murcia, 13 nov (EFE).- El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia, Joaquín Contreras, ha advertido hoy al nuevo delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, que "si cree que la represión va a ser la solución está muy equivocado", y recordó que cuando fue consejero de Fomento inició una estrategia contra ellos.

A su juicio, Bernabé es "servil y obediente a costa de lo que sea", frente al hasta ahora delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Solís, "el mejor que hemos tenido en las últimas décadas, conocedor de los derechos humanos, con una gestión digna de alabanza".

Contreras aseguró ser testigo el 15 de septiembre pasado de una arenga del ministro de Fomento al alcalde, al gobierno regional y a Sánchez Solís, en la que éste "fue señalado con el dedo como responsable de lo que estaba sucediendo en las vías", con manifestaciones diariamente y que suman ya 62 jornadas desde el 12 de septiembre. "En aquella escena pasé vergüenza ajena", confesó.

Contreras también lamentó unas declaraciones en un medio de comunicación del actual consejero de Fomento, Pedro Rivera, en las que decía que había gente que no quería que llegase el AVE para hacerle daño al Gobierno, porque con ellas crea confusión que pueda llevar a pensar que la plataforma es quien no quiere el AVE.

Al respecto, remarcó que llevan 30 años con la reivindicación del soterramiento del AVE ya cuando gobernaba el PSOE y con un alcalde, José Méndez, que planteaba la llegada en superficie, tras lo que el PP asumió ese proyecto que estaba sobre la mesa.

Joaquín Contreras afirma, en una entrevista a EFE, que existe una estrategia desde que Bernabé fue consejero de Fomento en la que se intenta denigrar y desprestigiar a la plataforma, apoyada por colegios profesionales sin consultar con sus colegiados, asociaciones de vecinos del centro histórico con un presidente que fue director general en gobierno de Valcárcel y asociaciones con las que pretenden enfrentarnos en la falsa creencia de que nosotros no queremos el AVE, "lo que es absolutamente falso".

De los actos de vandalismo, señaló la inexistencia de pruebas que los relacionen con ellos y consideró sospechoso que una obra de este calado carezca de vigilancia nocturna, al tiempo que sospechó que Aldesa podría ser la primera interesada en que se paralicen las obras porque si se suspenden recibiría una indemnización y tendría una ganancia por algo que no ha hecho.

En cuanto a la insinuación que Podemos está detrás de la Plataforma, indicó que forma parte de esa estrategia contra los vecinos de Santiago el Mayor "pero no se lo creen ni ellos" y sería adjudicarles un éxito social que no obtuvieron y una pretensión incierta que sería como "marcarse un farol" para la formación morada.

Por último, y en lo relativo al inicio pasado mañana de las obras del soterramiento por Aldesa, criticó que se haga en el solar de la estación del Carmen cuya fase está pendiente de adjudicar y que no se haga en ninguno de los 1.100 metros del soterramiento aprobados por Adif y el Gobierno. "A mí no me cuadran las cosas y a los vecinos tampoco", comentó, y añadió que "el problema del Gobierno es la falta de credibilidad" incluso con el anuncio del "agujero".

A Juan Bravo, presidente de Adif, le llegó a decir en un mometno dado que "aunque cantaseis misa delante de los vecinos, ellos no os iban a creer".

El proyecto de soterramiento en la estación será en abril de 2018 "y es el lugar precisamente donde van a iniciar las obras", ironizó.

Tras muchos días saliendo cada noche a las vías, a las 20 horas, manifestándose por las calles de la ciudad, reconoció que hay vecinos que tienen todavía ganas a pesar de que ahora las noches ya son frescas y ya es noche cerrada, e insistió en que "las ganas no menguan" en marchas lúdicas en las que no sólo se canta la famosa versión del muro de Pink Floyd, sino todo un repertorio que ya ha entrado en el ámbito popular como las canciones del soterramiento.