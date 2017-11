Restoy aboga por que el vino deje de "intimidar" al consumidor

Madrid, 10 nov (EFE).- El director general del Grupo Zamora -propietario de Bodegas Ramón Bilbao-, Emilio Restoy, ha defendido que el sector del vino debe trabajar en hacer del consumo de este producto algo más fácil y sencillo para no perder terreno en relación con la cerveza.

"Hay que quitarle complejidad y solemnidad al mundo del vino, hay mucha gente intimidada. Que si la que pido será la botella adecuada, que qué pensará el de al lado si no marida con la comida... Y al final se pide una cerveza y punto", ha señalado hoy en declaraciones a Efe.

En su opinión, es importante lograr "una relación con el vino más cómoda", ya que éste, en realidad, no es un producto difícil de tomar.

De hecho, Restoy se muestra a favor de fomentar conductas tan "radicales" para algunos como beber vino blanco con un cubito de hielo en la copa cuando llega el verano y potenciar así su capacidad refrescante.

El director general del grupo Zamora -empresa originaria del municipio murciano de Cartagena y dueña de marcas como Licor 43 o Pacharán Zoco- ha incidido en que el consumo de vino ha caído a la mitad durante los últimos años, mientras que el de cerveza se ha duplicado.

"Éste ha sido el primer año en que el consumo de vino per cápita en España ha crecido ligerísimamente, un 2 %, pero ya es un cambio de tendencia", ha abundado Restoy, quien ha asegurado que con Ramón Bilbao la intención es que el consumidor identifique la marca con "una apuesta segura" para no tener que plantearse si acierta o no con su elección.

"El vino debe formar parte de tu día a día. Cuando quedas con los amigos no hablas de la cerveza que estás tomando, sino de tus cosas. Pues con el vino igual", ha insistido.

En este sentido ha valorado las campañas realizadas desde las organizaciones patronales del sector para potenciar el consumo de este producto en España, acciones que cuentan con "una inversión significativa".

Preguntado sobre las ventas de vino a través de Internet, Restoy ha revelado que por el momento suponen un porcentaje "pequeño" de todas las ventas de la división de vino del grupo Zamora, aunque prevé que la comercialización "online" de los caldos "crezca mucho" en Europa durante los próximos años.