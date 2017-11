Podemos pide anular prórroga de Hidrogea ante nuevos datos de Caso Pokemon

Cartagena, 10 nov (EFE).- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP-Podemos) ha exigido hoy al equipo de Gobierno que anule la ampliación del contrato de Hidrogea hasta 2042, tras conocerse nuevos datos sobre el caso Pokemon, que afecta a Aguas de Barcelona, la empresa matriz de esta concesionaria del servicio de agua potable.

En un comunicado, CTSSP-Podemos ha emplazado al Gobierno local a que lleve a pleno municipal la anulación de esta prórroga, fecha en la que se hará efectiva esta ampliación "ilegal" puesto que cuenta con dos informes en contra por parte del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, según la formación morada.

Además, ha recordado que el PSOE tiene pendiente, tal como propuso en una moción aprobada en noviembre del año pasado, un informe sobre las consecuencias jurídicas y económicas de anular ese contrato, al tiempo que ha remarcado que CTSSP-Podemos presentó un recurso de nulidad ante el Ayuntamiento que no fue contestado, por lo que recurrieron al Contencioso-Administrativa.

Por otra parte, la formación morada ha pedido una auditoría completa del servicio, con un presupuesto y recursos adecuados, así como que el equipo de Gobierno, al estar personado el Consistorio en el caso Pokemon, emprenda "cuantas actuaciones judiciales se valoren oportunas en defensa del interés general de la ciudadanía de Cartagena".

Asimismo, CTSSP-Podemos ha reiterado su petición de llevar a cabo una "reunión urgente" con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, para revisar el acuerdo del cumplimiento de los 40 puntos alcanzados con la coalición de gobierno.

También han exigido a Castejón el "respaldo absoluto" a los informes de costes del servicio elaborados por los técnicos municipales para establecer una nueva tarifa del agua, que "no se negocia con empresas presuntamente corruptas y calificadas como asociación ilícita" en un auto judicial de 2015, en referencia a las conversaciones que ha mantenido la regidora con responsables de Hidrogea para rebajar el recibo de este servicio. Finalmente, CTSSP-Podemos ha pedido la restitución "inmediata" del ex director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás, que dimitió el pasado mes de septiembre tras el cese de sus funciones de gobierno del ex alcalde, José López, y la conversión de la tarifa del agua en tasa.