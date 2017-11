Guillén pone su cargo en la junta del PP de Cartagena a disposición de Segado

Cartagena, 10 nov (EFE).- Agustín Guillén, uno de los cinco exconcejales del PP cartagenero supuestamente beneficiado con viajes pagados por la concesionaria del servicio de aguas de Cartagena, Hidrogea, ha puesto su cargo en la junta directiva de su partido a disposición del presidente local, Joaquín Segado, quien ha anunciado que exigirá explicaciones sobre lo sucedido.

En rueda de prensa, Segado ha asegurado que los miembros de su formación deben ser "ejemplares" y no van a "tolerar" que ninguno de ellos "no esté dentro de ese patrón", por lo que ha anunciado que los cinco ex ediles, entre ellos la actual senadora, Pilar Barreiro, que también está en la Ejecutiva local, deberán someterse a un expediente informativo.

El presidente del PP ha asegurado que el procedimiento contempla que sea el Comité de Derechos y Garantías el que abra ese expediente informativo "de forma inmediata" para, una vez escuchados los implicados y si se confirman algunos de los aspectos investigados, "iniciar las correspondientes acciones" en los estatutos, que no ha especificado.

En caso de que la investigación judicial del caso Pokemon, que lleva una juez de Lugo, confirme alguno de los hechos investigados, Segado ha señalado que "habría que exigir la devolución del dinero malgastado", si bien no ha aclarado si lo deberían abonar los responsables de Hidrogea, que costearon los viajes, o los supuestos beneficiarios.

"Si se han hecho las cosas mal, que se rectifique", ha declarado antes de concluir que su partido muestra su máximo respeto a los procesos judiciales y pide celeridad para que se aclare esta situación lo antes posible.