Castejón descarta remunicipalizar el agua por posible demanda millonaria

Cartagena, 10 nov (EFE).- La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha rechazado hoy remunicipalizar el servicio de aguas anulando la prórroga de la concesión a Hidrogea porque el consistorio no tiene recursos para prestarlo y se arriesgaría a una demanda de la empresa por lucro cesante por hasta 100 millones.

En rueda de prensa, ha dicho que todavía no dispone del informe solicitado a los técnicos municipales sobre si es posible anular esa prórroga hasta 2041, pero ha adelantado que el consistorio no podría asumir a partir del próximo diciembre este servicio porque no cuenta con los medios humanos ni económicos para llevarlo a cabo.

Ha criticado a Cartagena Sí Se Puede por exigirle esta decisión cuando el compromiso al que llegó fue al de estudiar su viabilidad y ha adelantado que aunque no se va a separar "ni un milímetro" de los informes que le presenten los técnicos no puede ni debe "hacer ninguna actuación que lleve a este ayuntamiento a la quiebra".

Ha afirmado que el equipo de Gobierno mantiene una relación con Hidrogea "nada flexible y muy contundente" y ha vuelto a emplazar a la empresa a que la próxima semana les presente una nueva propuesta de rebaja de la tarifa al considerar la inicial, de dos euros mensuales menos de media por recibo, insuficiente.

Sobre la revelación de que la exalcaldesa y actual senadora del PP Pilar Barreiro se benefició supuestamente de viajes pagados por Hidrogea junto a otros cuatro exconcejales de ese partido, ha tildado esa actuación de "indecente, imperdonable e indigna" en el caso de que se confirme.

"Qué más tiene que pasar para que se vaya ya o que su partido le diga que se tiene que ir", se ha preguntado antes de anunciar que los servicios jurídicos del consistorio determinarán las acciones que salvaguarden los intereses de los cartageneros.