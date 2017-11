Chick Corea y Steve Gadd actuarán mañana juntos en el Cartagena Jazz Festival

Cartagena, 9 nov (EFE).- El Auditorio El Batel acogerá mañana, a las 21.30 horas, la actuación del pianista Chick Corea junto al baterista Steve Gadd dentro del Cartagena Jazz Festival, acompañados en el escenario por Lionel Loueke a la guitarra, Steven Wilson en saxo y flautas, Carlitos Del Puerto en bajo y Luisito Quintero en percusión, informaron fuentes de la organización.

En un comunicado, Corea ha recordado que Gadd y él han sido "cercanos como músicos y amigos por mucho tiempo", y ha añadido que "siempre hay algo que se enciende automáticamente" cuando tocan, mientras que su compañero en esta actuación ha valorado que no deja pasar la oportunidad de tocar con el pianista porque le "lleva a otro nivel musical".

El resultado de este nuevo encuentro será grabar un disco en directo con los conciertos de la gira que están realizando actualmente. En Cartagena harán un repertorio que repasará la obra conjunta de ambos artistas, que acumulan años de trayectoria.

Las colaboraciones entre ambos se pueden escuchar en discos de fusión como "The leprechaun" (1975), "My spanish heart" (1976) y "The mad hatter" (1978), pero sobre todo en uno de los clásicos del jazz contemporáneo de Corea, el cinco estrellas "Three quartets" (1981). Chick Corea ya ha alcanzado el grado de ícono musical.

Pianista, compositor y líder de banda, es el cuarto artista más nominado en la historia de los Premios Grammy con 22 premios de 63 nominaciones, además de Grammys Latinos.

Por su parte, Steve Gadd es uno de los bateristas más influyentes de la música contemporánea. Es considerado como unos de los diez mejores baterías del mundo, según las revistas especializadas Modern Drummer y Drummer World; y ha tocado con Paul McCartney, Paul Simon, Steely Dan, Al Jarreau, Joe Cocker, Eric Clapton, entre otros.