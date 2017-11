Catedrático UPCT recibe premio internacional por investigación matemática

Cartagena, 9 nov (EFE).- El catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Juan Luis García Guirao ha recibido el prestigioso premio internacional NSP 2017 pos sus trabajos sobre la estructura periódica de sistemas dinámicos discretos, continuos y hamiltonianos.

García Guirao, que en 2011 se convirtió en el catedrático de universidad más joven de España con solo 33 años, ha recibido este premio que concede la editorial académica Natural Science Publishing (NSP) junto con la Universidad Gelisin de Estambul y la Asociación de Matemáticas Africana.

El galardón reconoce la excelencia científica internacional en el ámbito de la matemática aplicada y está dirigido a investigadores menores de 40 años.

El jurado ha valorado la "enorme aportación" de García Guirao a la compresión de la estructura periódica de sistemas dinámicos discretos, continuos y Hamiltonianos usando herramientas procedentes de diferentes disciplinas, en particular, técnicas de topología algebraica para el análisis dinámico.

En su corta pero intensa carrera investigadora, el catedrático ha publicado más de 100 artículos de investigación en algunas de las mejores revistas internacionales.

Ha sido profesor en varias universidades españolas antes de recalar en la UPCT como la Universidad de Alicante, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Autónoma de Barcelona, y durante el curso 2013-2014 fue profesor contratado por la universidad estadounidense de Wisconsin-Milwaukee.

Actualmente es el director del Grupo de Investigación en Sistemas Dinámicos aplicados a la Ingeniería de la UPCT, y también es miembro desde 2013 del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA), una sociedad científica que aglutina a todos los profesionales que trabajan en matemática aplicada en España.

Además es miembro del Comité Editorial de la revista "MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry", número uno en el ranking de publicaciones en Matemática Interdisciplinar, y fundador y editor en jefe de la revista de investigación "Applied Mathematics and Nonlinear Sciences".