Gobierno no reformará ley universidades si no hay acuerdo sobre duplicidades

Murcia, 8 nov (EFE).- El Gobierno regional ha insistido hoy en su apuesta por la "libertad" de la oferta educativa universitaria en relación con la posibilidad de duplicar títulos en las universidades públicas y la privada, pero ha señalado que la ley no se modificará si no hay acuerdo entre todos los agentes participantes.

Así lo ha indicado la portavoz del Ejecutivo, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntada por los periodistas sobre si el presidente regional, Fernando López Miras, está a favor o no de permitir esas duplicidades.

Arroyo ha recordado que López Miras ya dejó clara ayer durante la apertura del curso universitario en la UCAM su "postura liberal" y su "apuesta por la libertad en todos los sentidos", también en el educativo, para que los padres y los alumnos puedan decir dónde estudiar en todos los niveles, incluido el universitario.

En ese contexto, la reforma de la ley regional de universidades, de 2005, para adaptarla a la legislación nacional, tendrá que hacerse "desde el consenso y el entendimiento", y escuchando a todos los actores, porque "no se hará esa reforma si hay división entre las instituciones".

"El Gobierno apuesta por que haya pluralidad a la hora de impartir los títulos en cualquier nivel de enseñanza", ha insistido, pero "no habrá reforma y, por tanto, no habrá duplicidad" de los títulos en las universidades públicas y en la privada si no hay consenso entre ellas al respecto.

Arroyo ha confiado en que se pueda abrir el debate con la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena en este sentido, porque el Gobierno quiere que se hable de la reforma de la ley y que se escuchen todas las opiniones.

En el ámbito universitario, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un convenio de colaboración con la universidad Francisco de Vitoria para que sus alumnos de grado y máster puedan realizar prácticas docentes universitarias en los organismos dependientes de la administración regional.

Con este, son ya 29 las universidades de toda España con las que la comunidad autónoma tiene acuerdos para facilitar la formación práctica de los estudiantes.