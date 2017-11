El FICC se aproxima a Corea del Sur con su ciclo 'Cartagena mira a Seúl'

Cartagena, 7 nov (EFE).- La 46 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) ha programado el ciclo específico 'Cartagena mira a Seúl', dedicado al cine surcoreano reciente más relevante, que muestra la gran variedad de registros de esta cinematografía y que abarca desde las cintas de género a las propuestas más íntimas de cine de autor.

Fuentes de la organización indicaron que las proyecciones tendrán lugar durante la semana del festival, entre 27 y el 30 de noviembre, en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Para abrir la muestra, el día 27 se realizará una presentación del ciclo. Tras ella, se proyectará "El imperio de las sombras" (2016), del director Kim Jee-won, como un acercamiento a la historia coreana de principios del siglo XX. La película trata sobre la ocupación japonesa de Corea y los movimientos de resistencia previos a la independencia de Corea.

Un día más tarde, los espectadores podrán disfrutar de un programa doble con los largometrajes "El arco" (2005), dirigido por Kim Ki-duk, y "Sympathy for lady vengeance", de Park Chan-wook (2005). Se trata de dos clásicos contemporáneos que presentan la sencillez y la complejidad en las producciones de la Nueva Ola del Cine Coreano de principio del siglo XXI.

El día 29 será el turno del estreno de "On the beach at night alone" (2017), un retrato femenino que trata sobre el amor, el desamor y la soledad, dirigido por Hong Sang-soo, y que cuenta con la impecable interpretación de Kim Min-hee, por la que obtuvo el Premio a Mejor Actriz en la última edición del Festival de Berlín.

Para terminar, el 30 de noviembre se proyectará "Memories of murder" (2003), una de las películas más emblemáticas del cine coreano, del cineasta Bong Jong-ho. Un thriller rural que nos presenta la Corea de los años 80 y que, a través de diversos personajes, recrea el imaginario colectivo durante el proceso de consolidación democrática.

Además, en la calle Mayor, y frente a la sede del Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, se instalará un mural de grandes dimensiones que mostrará información destacada sobre la historia del cine coreano contextualizado mediante un cronograma. De esta forma, el FICC pretende dar a conocer la cultura coreana y su sobresaliente cinematografía a la ciudadanía de Cartagena.