Catorce empresas en feria turística londinense y acuerdo ruta con Heathrow

Murcia, 6 nov (EFE).- Catorce empresas y entidades murcianas están presentes en el World Trael Market (WTM) que tiene lugar hasta el miércoles en Londres después de cerrarse un acuerdo con British Airways para abrir una línea aérea con Heathrow en la primavera del año próximo.

En la temporada otoño-invierno, la Región estará conectada con Reino Unido a través de nueve rutas aéreas regulares, dos más que el año pasado, con Londres (Gatwick, Luton, Stansted y Southend); Birmingham, Bristol, East Midlands, Leeds y Manchester.

Además de con Bristish Airways Holidays, también se han mantenido encuentros de trabajo con Click & Go, operador irlandés 'on line' socio de la compañía aérea Aer Lingus, y con empresas líderes en la venta de estancias en playa como 'On the Beach', 'The Carter Company', referencia indiscutible en Gran Bretaña en paquetes turísticos de cicloturismo, la Asociación Internacional de Touroperadores de Golf (IAGTO) y la Asociación Europea de Touroperadores (ETOA), entre otros.

El consejero de Turismo, Javier Celdrán, encabeza la delegación murciana en la que la Comunidad presenta su oferta turística para cerrar nuevos acuerdos comerciales con operadores internacionales como British Airways Holidays, con el que se han cerrado nuevos vuelos con Heathrow y un incremento de la contratación de alojamientos de la Costa Cálida.

La delegación regional cuenta por primera vez con representantes de Carthagineses y Romanos, y centrará sus esfuerzos en promocionar la Región con destino ideal para cualquier viajero amante del golf, la náutica, los cruceros, la naturaleza, la gastronomía y la cultura.

El espacio de la Región cuenta con una zona especial para albergar reuniones en las que el Instituto de Turismo ha cerrado medio centenar de reuniones bilaterales con operadores y medios especializados.

Uno de los principales objetivos de esta edición, según afirmó el consejero Javier Celdrán, es "trabajar con los operadores participantes en la campaña de mercadotecnia del Instituto de Turismo para cerrar paquetes que vinculen a nuestro destino con una o más actividades, alojamiento y en algunos casos también vuelo".

En este sentido, Celdrán resaltó los contactos mantenidos con British Airways Holidays hoy con el objetivo de aumentar la presencia del operador en la Región y ofrecer nuevos paquetes vacacionales en 2018.

Celdrán añadió que "a pesar de la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, de momento no se han percibido los efectos del 'Brexit' en la Región, ya que el número de viajeros de esta procedencia se ha incrementado un cuatro por ciento en los nueve primeros meses de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 337.983 turistas".

En esta ocasión, la Región fomentará especialmente la imagen de Cartagena como uno de los puertos más importantes del Mediterráneo.

En esta línea, el destino va a presentar a las navieras su oferta de excursiones así como la oferta asociada, propiciando la organización de paquetes y escapadas a la ciudad basadas en su cultura e historia y con Carthagineses y Romanos como representantes.

El stand regional destaca asimismo por su oferta de turismo activo y sus posibilidades tanto en destinos costeros como en interior, con actividades como senderismo, escalada, cicloturismo y rafting.

La red de caminos regionales, con el Camino de Levante y tres Vías Verdes de la Región (la del Noroeste, a Cartagena-Totana y próximamente la de Almendricos), así como Sierra Espuña, primera zona de la Región certificada con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CET).

La Región también incide en la posibilidad de practicar actividades náuticas en la Costa Cálida y en Mar Menor durante todo el año, como vela, kite surf, piragüismo o motonáutica y buceo; o el turismo gastronómico, con degustaciones de vinos de las tres Denominaciones de Origen y de Licor 43, entre otros.

Otro de los productos estrella de la Región en la WTM es el golf, con 22 campos de alto nivel concentrados en un radio de acción de 35 kilómetros.

Aquí la Región hace hincapié en la buena climatología, lo que permite a los jugadores europeos practicar este deporte en invierno mientras que en su país les es imposible, y en las múltiples posibilidades de alojamiento que puede encontrar el golfista en el destino, desde resorts de 5 estrellas hasta todas las variantes que ofrecen las ciudades (City-Golf).