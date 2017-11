Castejón:la red de acogida en Cartagena estaba preparada para los inmigrantes

Cartagena, 6 nov (EFE).- La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha recordado hoy a la Delegación del Gobierno central en la región de Murcia que la red local de acogida hubiera asistido a parte de los inmigrantes que llegaron el pasado viernes en patera.

"Nos encargaremos de recordarle las plazas libres para evitar que haya 60 personas deambulando por las calles sin rumbo alguno", ha apuntado según su versión de los hechos tras reunirse con oenegés y colectivos de acción social, lo que según la delegación "falta a la verdad".

En declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro, Castejón ha anunciado que han acordado enviarle una comunicación a la delegación para explicarle que estos colectivos disponen de un protocolo de actuación en estos casos con disponibilidad inmediata de más de un centenar de plazas.

La regidora ha remarcado que Cartagena tiene una "red muy potente" para dar una acogida "responsable" y una "respuesta excepcional a una situación excepcional de emergencia" a través de ONG y asociaciones que trabajan desde hace muchos años con "rigurosidad, profesionalidad y, sobre todo, con la sensibilidad que es menester" ante estos episodios que trajeron a la costa 26 pateras con 284 inmigrantes en las últimas horas del pasado viernes.

Tras declarar que "hay que mirar al futuro", ha subrayado que el ayuntamiento no va a asumir competencias que no le son propias, pero no va a "mirar hacia otro lado" cuando el "problema" esté ocurriendo en el municipio.

Sin embargo, ha remarcado que van a aumentar la coordinación interna con los colectivos de ayuda social para "exigir todavía más" en caso de nuevas oleadas de pateras para que no les "sorprendan".

"No nos va a volver a pasar. Si la coordinación no es de arriba hacia abajo, será de abajo hacia arriba", ha concluido en alusión a que el consistorio y la red local de asistencia se pondrán en contacto con la Delegación del Gobierno para avisarla del número de plazas libres de las que se disponen para atender a los inmigrantes que puedan haber llegado al puerto de Cartagena.

Por su parte, el representante de la Fundación Cepaim, Pedro López, ha afirmado que desconoce las razones por las que la delegación no contactó con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el que varias de estas asociaciones tienen firmados convenios de colaboración para poder atender estas situaciones.

López ha señalado la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones, porque había plazas libres.

"Debe haber un ejercicio importante de comunicación entre los receptores de pateras y los responsables de hacer una distribución racional de esas personas con los recursos disponibles", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que ese ministerio es el que "asume, deriva y asigna" plazas según la disponibilidad existente en la ciudad de llegada, otros municipios de la provincia o del resto de comunidades autónomas.

Ha reseñado que "no es la primera vez" que de otras autonomías han venido responsables de colectivos humanitarios para llevarse a los inmigrantes.