PSOE pregunta cuándo comenzará inversión en UCI de Hospital del Noroeste

Cartagena, 3 nov (EFE).- El diputado del grupo parlamentario Socialista Jesús Navarro ha presentado una pregunta en la Asamblea Regional al consejero de Salud, José Manuel Villegas, sobre la puesta en marcha de una UCI en el hospital comarcal del Noroeste y mejoras en el área IV de salud.

En un comunicado, Navarro ha señalado que interpela a Villegas si la consejería que dirige va a invertir la partida de 2,5 millones de euros contemplada en los presupuestos de 2017 para este fin, y que fue admitida por el Gobierno regional como parte de las enmiendas negociadas con Ciudadanos.

"A las fechas que estamos seguimos sin saber nada de esta demandada y necesaria infraestructura y es patente la falta de voluntad del Gobierno regional y del Servicio Murciano de Salud", ha apuntado el diputado socialista.

Ante la "inacción" del Gobierno regional, Navarro pregunta al consejero si tiene previsto invertir esa cantidad en otras infraestructuras en dicha comarca, ya que "parece claro que no piensa construir" la UCI en el hospital Comarcal del Noroeste".

Navarro ha concretado si ese presupuesto puede redirigirse al centro de salud de Caravaca, que requiere de actuaciones importantes dado su mal estado y sus muchas deficiencias, además de las mejoras y necesidades de otros centros de salud del área.

Finalmente, ha denunciado que hay otra serie de problemas de infraestructuras sanitarias en el resto de municipios del Noroeste que no pueden esperar. "Queremos saber por qué no se ha invertido esta partida, ya que nos tememos que esos 2,5 millones de euros no se inviertan en el área IV de Salud", ha apostillado el parlamentario socialista.