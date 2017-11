Navarro:"Partido ante Obradoiro es tácticamente más difícil que el del Barça"

Murcia, 3 nov (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto Club Baloncesto tendrá el domingo ante el Monbus Obradoiro "un partido tácticamente más difícil" que el que ganó el domingo por 94-97 en la pista del Fútbol Club Barcelona, según ha dicho el entrenador grana, Ibon Navarro, quien ha señalado que prefiere "ganar por 73-68 que hacerlo por 98-93".

El técnico universitario ha comparecido hoy en rueda de prensa en el Palacio de los Deportes antes del entrenamiento que la plantilla ha realizado tras regresar de Alemania, donde el miércoles perdió por 100-80 en la cuarta jornada de la Liga de Campeones FIBA, y ya con la mente puesta en el encuentro de la séptima jornada de la Liga Endesa a disputar en el mismo Palacio el domingo a las doce y media del mediodía.

"A mí no me gusta contar milongas, pero lo cierto es que este domingo tenemos un partido muy complicado tras disputar en Alemania el que hasta ahora ha sido el encuentro más difícil que hemos afrontado a nivel técnico y táctico y que jugamos casi sin tiempo para prepararlo. Ahora llega el Obradoiro, un rival que te exige mucho y ante el que debemos tener un nivel de concentración altísimo, pues tácticamente es de una dificultad mayor que el que ganamos contra el Barcelona", ha comenzado diciendo Navarro.

Recordado lo ocurrido en Oldenburg ante el Ewe Baskets ha admitido que hubo diferencia entre ambos conjuntos: "Ellos hicieron un partidazo, una barbaridad de encuentro, y hay que ser justos. Por nuestra parte no fue tan desastroso y hay que relativizar a pesar de que fue el primer partido de esta temporada en el que no competimos por ganarlo".

Dejando atrás ese revés, toca centrarse en lo inmediato y el técnico del UCAM CB espera que su equipo "esté muy mentalizado y que también lo esté la afición y que saquemos el partido adelante con el apoyo de todos".

Ha hecho referencia a la situación de la plantilla. "No llegamos mal físicamente ni tampoco anímicamente, aunque algunos pívots están con más minutos de lo esperado y hay varios exteriores que arrastran molestias por golpes", ha declarado.

Son los casos de los escoltas Vítor Benite y Brad Oleson, aquejados de problemas en la cadera y en un tobillo, respectivamente; y del alero Sadiel Rojas, ausente el miércoles en Alemania tras romperse cuatro dientes en el Palau, aunque se espera que esté disponible para medirse al Obradoiro.

Ibon Navarro se ha mostrado "contento" con la progresión de los tres bases del equipo -Clevin Hannah, Charlon Kloof y Alberto Martín- y ha dicho que tiene la intención de "ir integrando cada vez más en la rotación" a éste último, y además ha deseado que el pívot Vítor Faverani "vaya cogiendo sensaciones y el equipo sepa jugar con él en defensa y en ataque", pues de esa manera podrá dar "dos pasos adelante".

Se da la circunstancia de que el cuadro murciano ha pasado de ganar o perder sus partidos con poca anotación a hacerlo con guarismos mucho más altos, tal y como se vio en los dos últimos compromisos.

Al respecto, Navarro ha explicado lo siguiente: "El ataque y la defensa son vasos comunicantes. En las últimas jornadas hemos apostado por algo diferente, que en Barcelona salió bien y en Oldendurg no".

"El equipo no ha dejado de trabajar pero ha perdido un punto de agresividad en esos encuentros, aunque no es algo que me tenga especialmente preocupado. Hay que quedarse con lo mejor de nuestra defensa y con lo mejor de nuestro ataque, aunque yo prefiero ganar por 73-68 que hacerlo por 98-93", ha asegurado, sin obviar la opinión de la grada.

"Entiendo que a los aficionados les gustan más las canastas que la defensa y por esto también está bien vencer como lo hicimos en el Palau", ha apostillado.