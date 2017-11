PP dice que Castejón reconoce la "mala gestión" del Gobierno local

Cartagena, 3 nov (EFE).- El portavoz municipal del PP en el ayuntamiento de Cartagena, Francisco Espejo, ha señalado hoy que la alcaldesa, Ana Belén Castejón, reconoció ayer la "mala gestión" de su equipo de Gobierno durante esta legislatura.

En un comunicado, Espejo ha dicho que Castejón admitió durante un desayuno informativo que "todo lo que funcionaba con el Gobierno del PP ya no funciona".

Así, ha detallado que el municipio está "más sucio que nunca, no hay programa de promoción turística, no ha bajado el agua que prometió, no han abierto el Palacio de Deportes ni han logrado mejorar el servicio de autobuses, y organismos como la Oficina de Congresos y Casco Antiguo están paralizados".

Para el portavoz popular, la regidora cartagenera va a volver a realizar todas las reuniones con las empresas y concesionarias "que ya hizo el expulsado" ex alcalde, José López.

"Está bien que vuelva a recordar la incapacidad de López para gobernar, como cuando denunció su estrategia de sabotaje contra los proyectos de la Comunidad, y está bien que critique la inacción de los concejales de Movimiento Ciudadano, pero hay que insistirle a la alcaldesa que no es una recién llegada al Gobierno", ha indicado Espejo.

Según el portavoz del PP, Castejón ha estado "dos años callada", permitiendo que Cartagena no avance, simplemente por el "mero interés de alcanzar la Alcaldía, y ahora que lo ha conseguido, se atreve a criticar las acciones de su Gobierno".