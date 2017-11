Confirmada condena por apropiación indebida de fondos para un seguro de coche

Murcia, 1 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo penal que condenó a una corredora de seguros por apoderarse de la prima de un cliente al que después se multó con 1.500 euros por circular sin seguro.

La sentencia la condenó como autora de un delito de apropiación indebida a ocho meses de prisión y a indemnizar al perjudicado con 7.098 euros.

Declaró probado que el denunciante le entregó 422 euros en metálico por la prima del seguro y ella le dio un documento de cobertura provisional por quince días hasta que esa cantidad fuera ingresada en la cuenta de la compañía de seguros.

No obstante -añadía el juzgado-, no hizo ese ingreso, por lo que la aseguradora no formalizó definitivamente el contrato, lo que motivó que al denunciante le fuera impuesta una multa de 1.500 euros por circular el 22 de octubre con su coche sin seguro obligatorio.

El denunciante reclamó en octubre de 2013 a la acusada por lo ocurrido, quien le formalizó otra póliza y le entregó otro documento provisional sin tampoco hacer el ingreso correspondiente en la cuenta de la compañía, por lo que no se formalizó la póliza.

Así, el 11 de febrero del año siguiente, el denunciante se encontró con que al tener un accidente de tráfico, el Consorcio de Compensación de Seguros le reclamó 5.176 euros, importe que había tenido que asumir esa entidad al carecer él de seguro.

La Audiencia ha confirmado la sentencia del juzgado, que condena a la acusada a ocho meses de prisión, a indemnizar al perjudicado con 7.098 euros y a pagar el importe de la multa y la cantidad que le fue reclamada por el consorcio.