Fepex, preocupada por ayudas en futura PAC y acuerdo agrícola con Marruecos

Madrid, 31 oct (EFE).- Los productores y exportadores de frutas y hortalizas españoles están preocupados por lo que se pueda negociar en relación a las ayudas comunitarias para el sector en la futura Política Agrícola Común (PAC) y en las enmiendas pendientes al acuerdo agrícola de la Unión Europea con Marruecos.

En un comunicado, fuentes de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex), en la que se integra la patronal murciana del sector, Proexport, han mostrado su inquietud porque la Comisión Europea no haga referencia al sector en el texto -"The future of food and farming"- el primero sobre la PAC tras 2020.

En concreto, han apuntado que en esta comunicación, conocida la semana pasada, la Comisión "no se hace ninguna mención a la Organización Común de Mercados, que incluye medidas estratégicas para el sector de frutas y hortalizas como son las organizaciones de productores y sus programas operativos".

Tampoco -han precisado- hace referencia a la ayuda comunitaria ligada al valor de la producción comercializada por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y cuya utilización Fepex considera "prioritaria" para mantener la competitividad de las explotaciones.

A propósito de la reunión técnica que la semana pasada se produjo en Bruselas en torno a las enmiendas al Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, Fepex ha subrayado que existe un "fuerte incremento de las importaciones comunitarias y españolas" procedentes de este país africano.

Pese a ese repunte de las entradas agrícolas marroquíes en la UE, que coinciden en productos y calendarios con las frutas y hortalizas españolas, esta organización ha indicado que "no se han activado las medidas previstas en el Acuerdo para evitar perturbaciones de mercado".

Y esta situación, en un momento en la que existe una "fuerte apuesta de Marruecos en el sector de frutas y hortalizas" y que se materializa "en un importante programa de inversiones".