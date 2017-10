Sordo valora elecciones 21D para abordar una negociación política

Cartagena , 30 oct .- El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha afirmado hoy que la convocatoria de elecciones en Cataluña puede ser una opción "funcional" para que las fuerzas políticas que salgan "aborden una negociación política".

En una rueda de prensa previa a una reunión con delegados de su sindicato, Sordo ha afirmado que el pasado viernes, cuando se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se llegó al "escenario que no debía haberse llegado", pero ha admitido que la convocatoria de comicios para el 21 de diciembre puede servir para lograr un escenario de "distensión".

El dirigente de CCOO ha criticado que la vía de la "unilateralidad" del Govern cesado "no llevaba a ningún sitio bueno, como se ha visto", y ha resaltado que, para evitar "confrontación" o una "escalada de la tensión", si se intervenía con el artículo 155, "cuanto antes se convocaran elecciones, mejor".

Sordo ha confiado en que con la correlación de fuerzas que determine la sociedad catalana en las elecciones autonómicas "tendría que abrirse un espacio de diálogo y negociación política que nunca tuvo que dejarse de lado" con el fin de que se restituya "cuanto antes una normalidad política en Cataluña".

No obstante, el secretario general de CCOO ha advertido que los comicios abrirán una nueva fase en un conflicto "que no se va a resolver solo con una convocatoria electoral", pero puede servir para que haya un diálogo, en primer lugar, entre los partidos catalanes, y en segundo lugar entre los dos Gobiernos.

Sordo ha declarado que el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, tenía que haber convocado la elecciones autonómicas ante la "inminencia" de la DUI y de la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, puesto que era la "única salida".

Respecto a la situación de los funcionarios de la Generalitat catalana, ha recordado que tendrán que desarrollar su labor en "función de la legalidad vigente en cada momento", al tiempo que espera que el personal no se vea bajo "presión por ninguna parte".

Sordo ha preferido "no poner la venda antes de la herida" ante un posible contexto de "colisión" o "doble legalidad" porque no está "seguro de que eso vaya a ocurrir", y ha puesto como ejemplo que a los trabajadores que piden asesoramiento tras ser despedidos en base a la reforma laboral de 2012 "no se le puede engañar y hay que decirle que sí se le puede echar".

"Ahora mismo, con la entrada en vigor del artículo 155, la toma de posesión de las consellerias por parte del Gobierno de España hay una línea de mando", ha remarcado el dirigente sindical, quien ha admitido que la situación política "claro que tensa" la relación entre los 142.000 afiliados de CCOO en Cataluña porque ha "polarizado" a la sociedad catalana.

Además, Sordo ha lamentado que la crisis política actual está afectando a que los problemas laborales y sociales del país no estén en la primera línea del debate, apostando por "reconstruir un nuevo contrato social" que "luche contra la desigualdad y sirva para vertebrar el país".

En este sentido, el secretario general de CCOO ha abogado por iniciar en los próximos meses una "ofensiva" que permita recuperar los salarios y los derechos perdidos por los trabajadores, los parados y los pensionistas durante la crisis económica.

Sordo ha advertido de que la reformar la Constitución "no puede hablar sólo del modelo territorial", sino que debe servir para "constitucionalizar los derechos sociales".

Finalmente, el secretario general de CCOO en la Región de Murcia, Santiago Navarro, ha augurado un "otoño caliente", en el que el sindicato, junto con UGT, pasen de la "defensiva a la ofensiva" con el fin de conseguir recuperar el poder adquisitivo y derechos laborales.