Sole Giménez: El cambio en el modelo de consumo ha empobrecido a la música

Huelva, 27 oct (EFE).- La cantante yeclana Sole Giménez considera que aunque en la actualidad "se escucha más música que nunca" ha habido "un cambio en el consumo que ha hecho que ésta se haya visto muy empobrecida", ya que "puedes escuchar una canción sin soporte ni intercambio económico".

Esto ha provocado "que se haya perdido mucho valor en la creación y que estemos en precario", ha apuntado Giménez durante su intervención en el congreso "El bienestar y la música", que organizado por la Cadena Ser, se ha inaugurado esta tarde y se prolongará hasta el próximo domingo en Punta Umbría (Huelva).

Ha sido la protagonista de una charla moderada por el periodista, escritor y humorista español, Juan Luis Cano, quien ha coincidido con ella en que "la música no está viviendo un buen momento, a pesar de que junto con la comida, es la cosa más consumida en el mundo; no somos conscientes de que la música está en nuestra vida constantemente".

En este punto Giménez ha señalado en que la música es "anterior a la palabra escrita y dicha en la historia de la humanidad; la música, el ritmo, la armonía, la belleza que ella implica acompaña a la humanidad desde sus albores y ha cogido ese peso porque, dicen, que es un poco el lenguaje del alma".

Incidiendo en el "no buen momento" que pasa la música en España ha señalado que "es un país peculiar en el que la música ha pasado a ser el patito feo; la presencia y el valor que se dio a la música en los 80 y 90 nada tiene que ver con lo que ahora ocurre".

"En los 70, 80 y 90 vivíamos un universo musical que no tiene nada que ver con el actual, hemos tenido que abandonar esa manera de ser, de consumir, de pensar la música; ahora es diferente, no hay industria fuerte que la respalde, los medios no han ayudado a que ese cambio no fuera tan drástico, ahora la música es un reducto", ha apuntado.

En relación a la música y los medios de comunicación, ha señalado que "su hábitat natural es la radio, si bien, lamentablemente, en este país las radios musicales han apostado por otras fórmulas, se oye poquísima música española, cuando se están haciendo cosas muy buenas por parte de músicos que finalmente han de encontrar a su publico en la vía digital".

Esto es "un universo nuevo con tantas estrellas en el cielo que es difícil elegir, necesitamos preceptores, gente que nos guíe", ha apuntado.

Por último, ha tenido palabras para el público, el que "apoya mucho a los artistas españolas, a la música que hacen, aunque "no tenga reflejo ni en medios de comunicación ni en estamentos que tenían que tener en cuenta el talento como marca España".