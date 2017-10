Juzgado mercantil liquida el concurso de acreedores de Chacineros Lorquinos

Murcia, 28 oct (EFE).- El juzgado de lo mercantil número 2 de Murcia ha acordado la conclusión del concurso de acreedores abierto en 2011 sobre la empresa Chacineros Lorquinos por haberse realizado todos los bienes y derechos que componían su masa activa.

La resolución añade que se ha acordado también que cesen las limitaciones sobre las facultades de administración y disposición dispuestas cuando se declaró el concurso.

Además, declara la responsabilidad de la empresa por los créditos de los acreedores que no hayan sido satisfechos en este procedimiento y que estos pueden iniciar las ejecuciones singulares mientras no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare uno nuevo.

Finalmente, aprueba la rendición de cuentas presentada por el administrador concursal.