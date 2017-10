Anulan condena acusado lanzar amenazas muerte porque no recibió la denuncia

Murcia, 27 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado el juicio y la sentencia que condenó a dos acusados de amenazar de muerte y agredir a otro hombre porque aquellos no recibieron, junto a la citación al juicio, la copia de la denuncia.

El Juzgado de Instrucción de Lorca, en la sentencia que ahora se deja sin efecto, declaró probado que los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2016, cuando el denunciante se encontraba en la puerta de su domicilio, al que llegaron los denunciados.

Una vez allí, le amenazaron con pegarle un tiro, además de agredirle, causándole lesiones.

La sentencia condenó a cada uno de ellos a pagar dos multas, de 210 euros una y de 420 euros la otra, por sendos delitos leves de amenazas y lesiones.

La resolución fue recurrida por uno de ellos, que alegó indefensión por no haber recibido la denuncia, y la Sala le ha dado la razón al señalar que tenían derecho a conocer, antes de la celebración de la vista oral, de qué se les acusaba, para así, poder ejercer su derecho a la defensa en plenitud.

La Audiencia ordena repetir el juicio, aunque no considera necesario hacerlo con un juez distinto porque en el primero no pudo haber contradicción al no haber acudido el ahora apelante.